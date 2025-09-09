Teniste: loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse

Taijo Teniste sai teisipäeval kirja oma koondisekarjääri sajanda ning ühtlasi ka viimase mängu, kui veetis sõpruskohtumises Andorraga platsil 32 minutit.

Teniste sai teisipäeva õhtul A. Le Coq Arenal kirja oma koondisekarjääri sajanda mängu ning ta vahetati 32. minutil koos rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljeviga välja.

"See oli minu jaoks väga-väga eriline mäng. Koridorist siia staadionile kõndida kahe oma lapsega oli väga emotsionaalne," ütles Teniste ERR-ile. "Tuleb tõdeda, et 100 [mängu] kõlab palju paremini kui 99. Väga hea meel, et see ära tuli."

"On au ja uhkus panna selga sinine särk," lisas ta. "Aga võib-olla veel tähtsam on need sõbrad ja tuttavad, kelle olen saanud nende aastate jooksul. Need mälestused, emotsioonid ja kogemused – väga raske on neid kirjeldada."

Teniste vigastas kaks aastat tagasi tõsiselt põlve, aga 37-aastane mängumees on teinud kõvasti tööd ja naasis eelmisel suvel ka Premium liigasse, kus esindab Tallinna Kalevit. Karjääri tipphetkel mängis ta pikalt Norra – kokku mängis ta sealses kõrgliigas üheksa hooaega, üheks hooajaks langes koduklubi Sogndal ka esiliigasse. "Olen karjääriga rahul, sai piisavalt palju oldud välismaal Norras. Kandnud seal ka põhirolli, samamoodi ka koondises eeskujulikult mänginud. Loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse," ütles Teniste.

Mida tartlane edasi plaanib? "Ütleme nii, et jalgpall ja põlvevigastus on mind nii palju õpetanud, et väga kaugele tulevikku ei hakka vaatama. Võtan päev päevalt ja vaatan, mis elu toob," vastas ta.

Kas midagi jäi karjääri jooksul tegemata ka? "Ei jäänud!" vastas Teniste.