Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

Lühikava eest teenis Goidina 57,69 punkti, enim punkte viis viga hüpete kaskaadis. Enne vabakava asus Goidina seitsmendal kohal.

Vabakavas teenis Goidina kõrgeimad tasemed kõigi piruettide eest ning enamus hüppeid õnnestusid, kuid kukkumine kolmekordsel lutz'ul hüppel ja viga ühes hüpete kaskaadis andsid 114,95 punktiga päeva kuuenda tulemuse. Kahe kava kokkuvõttes kogus Sergei Rozanovi juhendatav Goidina Itaalias 172,64 punkti ja lõpetas võistluse kuuenda kohaga. Kaks nädalat tagasi juuniorie GP-l Riias sai Goidina vaid 0,1 punkti kõrgema summa, mis siis andis neljanda koha.

Naiste vabakava võitis lühikavas parim olnud ja vabakavas kolmanda koha saanud Sumika Kanazawa Jaapanist 185,77 punktiga. Teise koha sai Seojin Youn Koreast 183,97 punktiga ning kolmas oli hiinlanna Yihan Wang 181,21 punktiga.

Vladislav Churakov sai meeste üksiksõidus oma juunioride GP-debüüdil 18. koha. Lühikavas oli ta 48,12 punktiga kahekümnendal kohal. Vabakava õnnestus kaks päeva hiljem paremini ning 104,41 punkti oli päeva viieteistkümnes tulemus.

Vabakava aitas treener Anna Levandi õpilasel Churakovil üldarvestuses tõusta kahe koha võrra ning hooaja esimese võistluse punktisummaks jäi 152,53 punkti. Meeste üksiksõidu võitis Taiga Nishino Jaapanist 233,50 punktiga. Habin Choi Koreast tõusis poodiumi teisele astmele 232,19 punktiga. Kolmas koht läks samuti Jaapanisse Shun Uemurale 212,55 punktiga.