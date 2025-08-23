Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

Goidina teenis lühikavas isikliku rekordi lähedase tulemuse, mis andis kolmanda koha, kuid reedel sõidetud vabakava veidi ebaõnnestus.

Kahel hüppel kukkumine, mis mõlemad olid mõeldud kaskaadina kahest hüppest, tõi kaasa suure punktide kaotuse ning Goidina teenis vabakavas 108,97 punkti ja kaheksanda koha.

Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 172,74 punkti, millega pidi ühe positsiooni loovutama ning jäi esimesena pjedestaalilt välja.

Võistluse võitis nii lühikavas kui ka vabakavas kõrgeimad punktid teeninud jaapanlanna Mei Okada 189,67 punktiga. Teine oli korealanna Jiyu Huh (186,55) ning kolmandaks tõusis vabakavaga šveitslanna Elisabeth Dibbern (173,67). Dibberni üks treeneritest on eestlanna Sindra Kriisa.

Jäätantsupaaril Ksenia Sipunoval ja Miron Korjaginil reedene rütmitants tehniliselt ei õnnestunud ning vabakava eel asetsetakse viimasel ehk 15. kohal (33,43). Rütmitantsu järel on liidrikohal Prantsusmaa paar Dania Mouaden ja Theo Bigot 64,35 punktiga.