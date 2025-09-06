X!

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

Franz Wagner.
Franz Wagner. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports
Korvpall

Saksamaa korvpallikoondis jõudis teise meeskonnana Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali, kui laupäeval alistati 16 parema seas Portugal 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7).

Sakslastele tegi avapoolajal elu raskeks ebaõnn kolmeste viskamisel, kui 18 sooritusest läbis korvirõnga vaid üks. Portugal oli tänu sellele poolajaks ees ühe punktiga (32:31), kuid teisel poolajal olid sakslaste viskekäed soojemad ning tugeva viimase veerandaja toel võeti lõpuks 27-punktiline võit.

Dennis Schröder ja Franz Wagner tõid mõlemad võitjate parimatena 16 punkti, Isaac Bonga panustas 15 silma ja hankis seitse lauapalli. Portugali resultatiivseim oli Neemias Queta, kes sooritas kaksikduubli 18 punkti ja 11 lauapalliga.

Saksamaa läheb kolmapäeval, 10. septembril toimuvas veerandfinaalis vastamisi kas Itaalia või Sloveeniaga. Lisaks Saksamaale on endale koha kaheksa parema seas taganud Türgi, kes oli numbritega 85:79 üle Rootsist.

Toimetaja: Henrik Laever

