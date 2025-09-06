X!

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

Korvpall
Leedu korvpallikoondislased võitu tähistamas.
Leedu korvpallikoondislased võitu tähistamas. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Leedu korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Läti 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) ja pääses edasi veerandfinaali.

Leedu haaras kohe kohtumise alguses 7:0 spurdiga juhtohjad ning neid käest enam ei andnud. Avapoolaeg võideti kümne punktiga (47:37) ja kuigi Läti jõudis kohtumise lõpus viie silma kaugusele, siis leedukad viimasel minutil vabaviskejoone tagant ei eksinud.

Mitme aasta eest Tartu Ülikooli hingekirja kuulunud Arnas Velicka viskas võitjate parimana 21 punkti ja andis 12 tulemuslikku söötu. Deividas Sirvydis ja Azuolas Tubelis lisasid mõlemad 18 punkti, Tubelis noppis ka 12 lauda.

Kristaps Porzingis tõi üleplatsimehena Läti kasuks 34 punkti ning haaras koguni 19 lauapalli (kaheksa rünnakul). Kahekohalise punktisummani jõudis ka Rihards Lomažs, kelle arvele kogunes 21 punkti.

Leedu kohtub teisipäeval veerandfinaalis kas Kreeka või Iisraeliga.

Toimetaja: Henrik Laever

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

