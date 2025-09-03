X!

Olümpiavõitja pöördus kohustuslikust sootestist pääsemiseks spordikohtusse

Poks
Imane Khelif.
Imane Khelif. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Poks

Poksi olümpiavõitja Imane Khelif pöördus Rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), et vaidlustada World Boxingu kevadine otsus, mis kehtestas kõikidele nende võistlustel osalevatele poksijatele kohustuslikud sootestid.

Mullustel Pariisi olümpiamängudel suurt tähelepanu pälvinud Khelif vallandas toona tulise sooarutelu, sest seniajani olümpiapoksi eest vastutanud IBA ei lubanud tal 2023. aasta MM-il osaleda. IBA väitel ei läbinud Khelif 2023. aastal sootesti, kuid Pariisi mängude poksiturniiri korraldanud Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ei tunnustanud IBA sootesti tulemust ning andis Khelifile loa Pariisis võistelda.

Tänavuse aasta alguses olümpiapoksi eestvedajaks saanud World Boxing teatas maikuus, et võtab enda egiidi all toimuvatel võistlustel kasutusele kohustuslikud sootestid, mille eesmärk on tagada õiglased võistlustingimused nii meestele kui ka naistele. Seejuures rõhutati avalduses eraldi, et 26-aastane Khelif ei saa naiste arvestuses ühelgi WB egiidi all toimuval võistlusel osaleda kuniks ta ei ole läbinud WB sootesti.

Khelif ei ole tänaseni sootesti esitanud ning ei saa seetõttu osaleda sel neljapäeval Liverpoolis algavatel WB maailmameistrivõistlustel. Olümpiavõitja pöördus küll augusti alguses CAS-i poole, et MM-i toimumisajaks nn võistluskeelu alt vabaneda, kuid esmaspäeval teatas CAS, et kaebus lükati tagasi. Samas lisas CAS, et kaebus, mis puudutas kohustuslike sootestide sooritamist, võetakse tulevikus arutluse alla. 

Khelifiga samal põhjusel ei saa MM-il osaleda ka Taiwani olümpiakuld Lin Yu-ting. Nii Khelif kui ka Lin on end alati naisena määratlenud ja poksinud naiste võistlusklassides.

WB maailmameistrivõistlused kestavad Liverpoolis 4.-14. septembrini.

Toimetaja: Henrik Laever

