Sooskandaali keskmes olev Khelif tuli olümpiavõitjaks

2022. aastal MM-hõbeda pälvinud Khelif läbis turniiri võimsate võitudega, kui sai avamatšis loobumisvõidu, alistas siis ungarlanna Luca Hamori 5:0 ning Taimaa poksija Janjaem Suwannaphengi samuti 5:0 ning jõudis finaali. Kullamatšis ei saanud tema vastu ka valitsev maailmameister Yang Liu ja Khelif teenis taaskord 5:0 võiduga olümpiakulla.

Liu sai kaela olümpiahõbeda, pronksmedali pälvisid Suwannapheng ja Taiwani sportlane Chen Nien-chin.

Olümpiaturniiril viienda asetuse saanud Khelif teenis oma avamatšist edasipääsu, kui itaallanna Angela Carini pärast valusat hoopi loobumisvõidu andis. Pärast matši vallandus meedias pehmelt öeldes suur arutelu Khelifi soolisuse üle - nimelt ei lubanud rahvusvaheline poksiliit (IBA) 25-aastasel Alžeeria sportlasel mullu maailmameistrivõistlustel osaleda, sest Khelif põrus sootesti.

Poksimaailmas on hetkel keeruline olukord, sest IBA kaotas rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tunnustuse ning Tokyo ja Pariisi poksiturniirid korraldas ROK ise. Skandaalse venelase Imar Krumljovi alaliidule paralleelselt tegutseb uus liit, mille nimi on World Boxing, kuid ka see liit ei ROK-lt veel tunnustust saanud.

ROK ei tunnustanud IBA sootestide tulemust, lisaks Khelifile põrus MM-il testi ka Taiwani poksija Lin Yu-ting, kes poksib laupäeval naiste -57 kg võistlusklassis. Olümpiakomitee selgitas, et mõlemad sündisid ja kasvasid naistena, mistõttu ei saa nende osalust piirata.

ROK-i president Thomas Bach tõdes reedel, et organisatsioonile ei meeldi ebakindlus, kuid lisas, et meeste ja naiste tuvastamiseks pole "teaduslikult kindlat raamistikku".

Pärast reedest finaalmatši võttis Khelifi hiinlannast vastane Liu olümpiavõitja kätest kinni ning tõstis need tähistuseks üles. Finalistid embasid, medalitseremoonial aplodeerisid konkurendid Khelifi. "See oli mu unistus, ma olen väga õnnelik," ütles Alžeeria sportlane.

"Kaheksa aastat rasket tööd, vähe und. Ma tahan kõiki Alžeeria inimesi tänada. Olen oma esituse üle väga õnnelik, olen tugev naine!" lisas ta.

Pariisi olümpiamängude poksiturniir kulmineerub laupäeval, jagamata on veel neli medalikomplekti.