Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

"Nii palju kui teame, siis ta otsustas minna elama ja õppima Venemaale. Ainult tema oskab öelda, mis põhjusel ta selle otsuse tegi," kommenteeris Delfi venekeelsele portaalile Eesti maleliidu juhatuse esimees Villu Otsmann.

"Minu hinnangul on see kurb, et noor andekas malemängija, kelle arengusse on Eesti panustanud, otsustas lahkuda ning minna elama, õppima ja malet mängima Venemaale. Eestis on naiste male ehk oma ajaloo parimas seisus."

Maleliidu esindaja sõnul saaks Sinitsina naasta Eesti võistkondadesse vaid juhul, kui ta naaseks siia ja võtaks tagasi Eesti kodakondsuse. RusDelfi teatel pole teada, kas Sinitsinal on praegu ka Venemaa kodakondsus.

"Anastassia on Eesti kodanik ning minu arusaamise järgi peab ta lähiajal otsustama, kas ta soovib kodakondsust ka hoida," lisas Otsmann. "Alaliidul on kahju, et selline olukord on tekkinud."

Venemaa naismaletajate seas on Sinitsina FIDE uues edetabelis 28. kohal. Eesti lipu all oleks ta praeguse reitinguga kolmas.