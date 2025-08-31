Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta
Pealinlane Andrei Šiškov suutis kaitsta Kohtla-Järvel toimunud viiendal Avo Pusti mälestusturniiril välkmales eelmisel aastal võidetud esikohta.
36 osalejat mängisid 11 vooru šveitsi süsteemis. Andrei Šiškov ja Robert Dubrovin kogusid võrdselt 9,5 punkti. Kuigi ka omavahelise mängu mustade malenditega Dubrovin võitis, sai koefitsiendi põhjal esikoha Šiškov.
Šiškov suutis teiste seas alistada ka 8 punktiga kolmanda koha saanud suurmeister Aleksandr Volodini.
Välja jagati ka viis eriauhinda: parim U18 noor Jegor Dzjuba, parim seenior 65+ Vladimir Verhni, parim U12 noor David Holter, parim reitinguga kuni 1800 Kalev Pagar, parim naine Svetlana Pritulina.
Erilise eriauhinna pani turniiri võitjale välja 90-aastane idavirulane Lembit Pukk. Ta loovutas korraldajatele Paul Kerese autogrammiga pildi, mille sai viktoriinil osalemise eest poolsada aastat tagasi.
Toimetaja: Rene Kundla