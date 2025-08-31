Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

Erilise eriauhinna pani turniiri võitjale välja 90-aastane idavirulane Lembit Pukk. Ta loovutas korraldajatele Paul Kerese autogrammiga pildi, mille sai viktoriinil osalemise eest poolsada aastat tagasi.

Välja jagati ka viis eriauhinda: parim U18 noor Jegor Dzjuba, parim seenior 65+ Vladimir Verhni, parim U12 noor David Holter, parim reitinguga kuni 1800 Kalev Pagar, parim naine Svetlana Pritulina.

Šiškov suutis teiste seas alistada ka 8 punktiga kolmanda koha saanud suurmeister Aleksandr Volodini.

36 osalejat mängisid 11 vooru šveitsi süsteemis. Andrei Šiškov ja Robert Dubrovin kogusid võrdselt 9,5 punkti. Kuigi ka omavahelise mängu mustade malenditega Dubrovin võitis, sai koefitsiendi põhjal esikoha Šiškov.

