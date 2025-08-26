X!

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

Avo Pusti mälestusturniiril osales eelmisel aastal 29 maletajat.
Avo Pusti mälestusturniiril osales eelmisel aastal 29 maletajat.
Laupäeval, 30. augustil toimub Kohtla-Järve spordihoone malesaalis Avo Pusti mälestusturniir.

SK Diagonaali võistlushooaeg avatakse kõigile huvilistele avatud välkturniiriga, mis peetakse viiendat korda.

Kell 11 algaval 11 vooru kestval turniiril on ajakontroll 3 minutit + 2 sekundit igale käigule. Turniiril saab rahvusvahelise välkmale reitingu punkte.

Eelmisel aastal peetud turniiri võitis 29 osaleja seas Andrei Šiškov Tallinnast. Varasemad võitjad: 2021 (11 osalejat) Andrei Timošin, 2022 (17) Albert Pedmanson, 2023 (32) Valeri Golubenko.

Avo Pust (1938-2010) oli Kohtla-Järve kirglik harrastusmaletaja, kes oli tuntud oma optimistliku ellusuhtumise poolest.

Toimetaja: Rene Kundla

