Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

Võistlus peeti ILCA 6 paadiklassis, mis on ühtlasi ka naiste olümpiaklass. Kokku startis selles arvestuses 73 sportlast 38 riigist.

Kuue võistluspäeva jooksul peeti 12 sõitu – kuus kvalifikatsiooni- ja kuus finaalsõitu. Dublin Bay muutlikud tuuleolud ja keerulised loodetingimused nõudsid purjetajatelt nii taktikalist nutikust kui ka head vastupidavust.

Safini seeria oli stabiilne ja mitmes sõidus näitas ta väga kõrget taset: tema parimateks tulemusteks olid kolmas koht kaheksandas sõidus, neljas koht üheksandas sõidus ning kuues koht kümnendas sõidus.

Maailmameistriks krooniti hollandlanna Roos Wind (31 punkti), teise koha saavutas itaallanna Emma Mattivi (55 punkti) ning kolmanda koha võttis austraallane Frances Beebe (90 punkti).

Eesti Purjetamise Liidu president ja programmi eestvedaja Sven Nuutmann sõnul näitab Safini tulemus, et eestlastel on maailma edukamate purjetamisriikide sekka asja küll.

"Olen oodanud Romilt sellist sõitu ja selle võistlusega ta tõestas, et temas on sisu ja võime murda tipule mitu sammu lähemale. See on oluline verstapost nii Romile endale kui ka meie programmile tervikuna," märkis Nuutmann.