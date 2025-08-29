Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

Mullu Pariisis oma kolmanda olümpiakulla võitnud Hassan on esindanud Hollandit kõikidel MM-idel alates 2015. aastast. Tema auhinnakapis on kokku kuus MM-medalit, sealhulgas kuldmedalid 2019. aasta võistlustelt Dohas, kus võitis nii 1500 kui ka 10 000 meetri jooksu.

Sel aastal otsustas hollandlanna MM-i asemel startida Sydney maratonil, mis kuulub tänavu esmakordselt kõrgetasemelisi maratone koondava World Marathon Majorsi võistluskavva.

"MM-i alguseni on jäänud kaks-kolm nädalat ning ma ei usu, et suudan selleks ajaks taastuda. Mul on pärast maratoni paar päeva raske üldse kõndidagi," ütles 32-aastane Hassan.

"Seda otsust oli väga raske langetada, sest ma ei ole alates 2015. aastast kordagi MM-ilt puudunud. Pealegi toimub MM Tokyos – mul on sealt suurepärased mälestused olümpiamängudest, kui võitsin kaks kulda ja ühe pronksi."

"Ma tõesti väga tahtsin Sydney maratonil osaleda, sest see on nüüd üks aasta tähtsaimatest maratonidest," lisas Hassan. "Ma mõtlesin selle otsuse peale palju. Kaalusin tõsiselt, mida teha, aga süda tahtis Syndeysse minna."

Hassani isiklik rekord maratonijooksus on 2:13.44, mis on kõigi aegade kolmas tulemus ja ühtlasi Euroopa rekord. Eelmisel aastal võitis etiooplanna Workenesh Edesa naiste arvestuses Sydney maratoni tulemusega 2:21.41, üldarvestuses saavutas võidu keenialane Brimin Kipkorir 2:06.18-ga.