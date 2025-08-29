Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

Sakslasest peatreener kutsus koondisesse paremkaitsja kohale Reece Jamesi (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United) ja võimaliku debütandi Djed Spence'i (Tottenham Hotspur).

Tuchel saatis esimese koondisekutse ka Nottingham Foresti poolkaitsjale Elliot Andersonile, kes säras Inglismaa U-21 koondise eest juunikuus toimunud EM-il, mille Inglismaa järelkasv võitis.

Mõne aja järel on tagasi rivistuses Marcus Rashford (Barcelona), Adam Wharton (Crystal Palace) ja ka 35-aastane Jordan Henderson (Brentford).

"Otsustasime seekord kokku kutsuda väiksema koosseisu kui tavaliselt. Pole kahtlustki, et olen nii Trenti kui ka Jack Grealishi suur austaja," kommenteeris Tuchel reedesel pressikonverentsil.

"Ma tean, et mõlemad tahtsid meeleheitlikult koondisesse pääseda, aga seekord tegime valiku Reece'i ja Livramento kasuks ning Jacki asemel eelistasime Rashfordi ja [Eberechi] Ezet. Konkurents on tihe."

Vigastuste tõttu jäävad kohtumistest Andorra ja Serbiaga eemale Bukayo Saka (Arsenal), Cole Palmer, Levi Colwill (mõlemad Chelsea) ja Jude Bellingham (Madridi Real).

Seejuures ei ole esimest korda alates 1992. aastast Inglismaa koondise nimekirjas ühtegi Manchester Unitedi ega Liverpooli mängijat.

Inglismaa on K-alagrupis alustanud kolme järjestikuse võiduga. Andorrat võõrustatakse 6. septembril ning Serbiaga minnakse võõrsil vastamisi 9. septembril.

Inglismaa koosseis septembrikuisteks MM-valikmängudeks:

Väravavahid: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace)

Kaitsjad: Reece James (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), John Stones (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Poolkaitsjad: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal)

Ründajad: Harry Kane (Müncheni Bayern), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham United), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa)