Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

Gustavson näitas oma paremust nii hüppevoorus kui ka rullsuusasõidus. HS60 mäel teenis ta 57,5-meetrise hüppe eest kõrgeimad 114,7 punkti. Rullsuusasõiduga kindlustas ta esikoha ka lõpparvestuses.

"Hüppemäel sai tehtud korralik sooritus. Rullsuusk oli raske nagu ikka. Olen rahul, sest suutsin raja läbida täies ulatuses üksi, just nii nagu peab," ütles Gustavson.

Eelneva võistluspäeva, mil kombineeriti suusahüpet murdmaajooksuga, lõpetas Gustavson kaheksandal kohal.

"Esimesel päeval tegin mäel tehniliselt päris hea hüppe. Ka jooks läks paremini, kui ootasin. Olin treeningutel pühendunud rohkem rullsuusatamisele, kuid suutsin sellest hoolimata endast kõik rajale jätta. Kokkuvõtvalt olid korralikud ja kordaläinud võistluspäevad ning olen päris rahul," rääkis sportlane.

Võistlustest võtsid osa teisedki noored Eesti kahevõistlejaid. Esimesel päeva lõpetas Ruubert Teder üheksandal, Ralf Rebane 11., Karel Pastarus 23., Matias Aarna 29. kohal. Teisel päeval oli Teder 10., Pastarus 11., Aarna 23. Ja Ralf Rebane 26. Kohal. Nooremate poiste vanuseklassis sai Henri Salumäe kirja kaheksanda ja kuuenda koha.

FIS noorte karikasarjas toimub üks suvine ja üks talvine etapp. I vanuseklassis võistlesid sportlased sünniaastatega 2011-2013 ja II vanuseklassis noored sünniaastatega 2008-2010.