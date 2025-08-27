X!

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

Jalgpall
Martin Vetkal
Martin Vetkal Autor/allikas: Liisi Troska / Jalgpall.ee
Jalgpall

Noormeeste U21 jalgpallikoondis peab EM-valikturniiril esimesed kodumängud 5. ja 8. septembril, peatreener Jani Sarajärvi avaldas Eesti koondise koosseisu algavaks laagriks.

Septembrikuisteks kohtumisteks liitub U-21 koondisega Eesti meeste koondist 13 mängus esindanud Martin Vetkal, kes liitus hiljuti Hollandi esiliigaklubi Dordrechtiga.

5. septembri vastane ehk Šveitsi U-21 koondis jõudis viimati peetud EM-finaalturniiril veerandfinaali, nende parim tulemus pärineb aga aastast 2011, kui finaalis kaotati Hispaaniale. Islandi noorte viimase aja suurim edulugu pärineb 2021. aastast, kui murti EM-finaalturniirile, kus jäi punktiarve siiski avamata.

Eesti koondis alustas käimasolevat valikturniiri juunis Fääri saartel, kust naasti napi 1:2 kaotusega. Lisaks Šveitsile, Islandile ja Fääri saartele kuuluvad Eestiga samasse alagruppi veel Luksemburg ja Prantsusmaa.

"Šveits ja Island on keerulised vastased, kuid meie eesmärk on anda endast väljakul kõik. Tahan näha igalt mängijalt ja meeskonna liikmelt õiget suhtumist – me ei lähe lihtsalt mängima, vaid võitlema," ütles peatreener.

"Peame olema kaitses võitluslikud ja organiseeritud, samas valmis ka palliga mängus initsiatiivi haarama. See koondiseaken on samm edasi nii igale mängijale individuaalselt kui ka meeskonnale tervikuna. Me ei tohi karta haavatavust, mis kaasneb tõelise pühendumisega. Et saada võitjaks, tuleb leppida kaotuse riskiga. Jätkame teekonda kõrgeimal tasemel mängimise suunas," lisas ta.

5. septembril on väljakul nii U-21 koondis kui meeste koondis, kes jätkab MM-valikturniiri.

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis septembri laagris:

Väravavahid
Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 2/0
Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0
Daniil Pareiko (11.03.2005) – L'Aquila 1927 (ITA) 0/0

Kaitsjad
Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 10/0
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 4/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 4/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 2/0
Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 2/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 1/0
Oscar Pihela (18.11.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad
Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 5/0
Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 2/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 2/1
Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 1/0
Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 0/0
Soufian Gouram (01.05.2006) – Hertha BSC (GER) 0/0
Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0

Ründajad
Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 9/0
Daniel Luts (25.01.2004) – Paide Linnameeskond 8/0
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 8/1
Tony Varjund (21.06.2007)– FC Utrecht (NED) 3/1
Maksim Kalimullin (21.06.2006) – Tallinna FC Flora 2/0
Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 2/0
Taavi Jürisoo (23.05.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0

Peatreener: Jani Sarajärvi

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

