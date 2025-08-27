Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

"Ründasime kohe sõidu algul ja saime seitsmekesi eest ära. Olime kolmekesi koos minekus sees ja hoidsime kogu sõidu tempot peal," rääkis Bauer võistluse järel ejl.ee-le. "Kümme kilomeetrit enne finišit panime viimasel tõusul kohe alguses gaasi ja saime kahekesi eest ära. Üks klubikaaslane tuli meile seejärel veel üksi järele."

"Sõitsime kolmekesi lõpuni ja andsime võidu hiinlasest klubikaaslasele, sest see võistlus oli tema kodus," jätkas Bauer, kes ise sai teise koha. Kolmandaks jäeti ukrainlane.