Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

Jalgrattasport
Mikk Bauer pjedestaali teisel astmel
Mikk Bauer pjedestaali teisel astmel Autor/allikas: Erakogu
Hiinas peetud Tour around Shanxi ühepäevasõidul pälvis Mikk Bauer koos klubikaaslastega kolmikvõidu. Eestlane astus pjedestaali teisele astmele.

"Ründasime kohe sõidu algul ja saime seitsmekesi eest ära. Olime kolmekesi koos minekus sees ja hoidsime kogu sõidu tempot peal," rääkis Bauer võistluse järel ejl.ee-le. "Kümme kilomeetrit enne finišit panime viimasel tõusul kohe alguses gaasi ja saime kahekesi eest ära. Üks klubikaaslane tuli meile seejärel veel üksi järele."

"Sõitsime kolmekesi lõpuni ja andsime võidu hiinlasest klubikaaslasele, sest see võistlus oli tema kodus," jätkas Bauer, kes ise sai teise koha. Kolmandaks jäeti ukrainlane.

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

