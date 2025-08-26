X!

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

Rio Ngumoha
Rio Ngumoha Autor/allikas: SCANPIX/AP
Liverpooli jalgpalliklubi teenis esmaspäeva õhtul Inglismaa kõrgliigas suurepärase võidu, kui 16-aastane Rio Ngumoha kümnendal üleminutil Newcastle'i vastu võiduvärava lõi.

Liverpool sõitis hooaja teises mänguvoorus külla Newcastle Unitedile ning läks 35. minutil juhtima, kui hollandlane Ryan Gravenberch madala kauglöögi võõrustaja väravasse saatis. Newcastle'i õhtu läks seejärel veelgi keerulisemaks, kui Anthony Gordon saadeti poolaja lisaminutitel koleda vea tõttu platsilt.

Liverpool alustas teist poolaega eriti tempokalt ja Hugo Ekitike viis 20 sekundi järel külalised kahe väravaga juhtima. Värav sündis nii kiirelt, et peatreener Arne Slot ei olnud veel pingile jõudnudki.

Newcastle oli küll kehvas olukorras, aga võõrustaja võitles südikalt edasi ja jõudis 57. minutil Bruno Guimaraese tabamuse järel taas värava kaugusele. Jaht viigiväravale kandis ka lõpuks vilja, kui taanlane William Osula 88. minutil Liverpooli kaitsjate taha pääses ja seisu viigistas.

Kohtunikud andsid mängule aga ohtralt lisaminuteid ning kuuendal üleminutil esimest korda Premier League'is platsile pääsenud Rio Ngumoha andis vaatajatele suurepärase momendi, kui ta realiseeris külaliste rünnaku, vormistades Liverpoolile 3:2 võidu.

16 aasta ja 361 päeva vanuselt Premier League'is värava löönud Ngumoha liitus väga eksklusiivse klubiga - Inglismaa kõrgliiga ajaloos on vaid kolm nooremat väravalööjat, nendeks on James Vaughan, James Milner ja Wayne Rooney. Need neli mängumeest on ühtlasi ainsad, kes on 16-aastaselt tabamuseni jõudnud.

Liverpooli kapten Virgil van Dijk kiitis noort tiimikaaslast. "See oli unistuste debüüt, ideaalne tehnika. Me suutsime mängu lõpus rahulikuks jääda, üritasime mingi lahenduse leida ja värava ära lüüa. Olen Rio üle uhke," sõnas kapten. "Teadsime, et siin on väga raske mängida ja teadsime, et Newcastle'is on sel nädalal tulle väga palju õli valatud."

Võõrustaja mängis väga füüsilist jalgpalli ning fännid tervitasid Liverpooli valju vilekooriga, mis oli suuresti tingitud Alexander Isaku dramaatilisest üleminekusaagast: 25-aastast Rootsi ründetähte on terve suve seostatud just Liverpooliga, aga suurejoonelist tehingut ei ole veel tehtud. Isak pole tänavu Newcastle'i eest platsil käinud ning üleminekuaken sulgub 1. septembril.

Premier League'i hooaeg jätkub laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

