Maiko Tamm võitis esimese eestlasena rallikrossi EM-etapi

Ford Fiestaga võistlev Tamm edestas finaalis rootslast Mats Öhmani (Volkswagen Polo) ja soomlast Mikko Ikoneni (Hyundai i20).

"Võitu ei oleks osanud loota. Etapi eel arvasin, et on hästi, kui jõuan finaali," rääkis Tamm. "Võistlus oli keeruline, tase on kõrge, aga nautisin kogu nädalavahetust väga. Tänan ka meeskonda suurepärase töö eest."

Tamme nädalavahetus Kymiringil algas kiireima ajaga vabatreeningul, kuid eelsõidud tõid tulemusi kolmandast üheteistkümnendani. "Konkurendid on kõrgel tasemel ja tulemus sõltub paljudest pisiasjadest. Proovisime eelsõitudes erinevaid seadistusi, kõige enam olen rahul, et stardid õnnestusid - nende kallal oleme kogu tiimiga tööd teinud," sõnas ta.

Eelsõitude järel oli Tamm seitsmendal kohal, mis andis poolfinaalis koha teise stardiritta. "Teadsin, et pean hoidma siserajale, kus on pidamine palju parem. See õnnestus, tõusin liidriks ja võitsin."

Finaali parimalt stardikohalt alustanud Tamm langes sõidu alguses teiseks, kuid suutis mööduda liidriks tõusnud Ikonenist ja sõidu võita. "Olen Ikoneniga varem koos võistelnud ja teadsin, mida oodata. Panin surve peale ja kui võimalus möödumiseks avanes, kasutasin selle kohe ära," võttis Tamm finaali kokku.

Tamm võistles tänavusel hooajal peamiselt Rally X rallikrossisarjas, kus saavutas klassis 4WD Open Põhjaliiga kokkuvõttes kolmanda koha. "Rally X annab tugeva põhja edukaks esinemiseks Euroopa meistrivõistlustel. EM-il sõidetakse siiski professionaalsemalt ja puhtamalt," tõdes Eesti rallikrossisõitja.

Rallikrossi maailma- ja Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 20. septembril Türgis, kuid Tammel tänavu rohkem EM-starte plaanis ei ole.