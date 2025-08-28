Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

Iluuisutamise juunioride GP-sarja hooaja teisel etapil Türgis Ankaras on Eesti noortest võistlustules Maria Eliise Kaljuvere, kes parandas neidude üksiksõidus lühikavas isiklikku rekordit.

16-aastane Kaljuvere teenis lühikavas 61,70 punkti, mis andis talle 35 neiu seas kuuenda koha. Tiiu Valgemäe õpilase senine tippmark Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) egiidi all peetud võistlustel oli 58,42, mille ta püstitas 2023. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel.

Lühikavas oli parim samuti isiklikku rekordit parandanud 16-aastane ameeriklanna Sophie Joline von Felten, teine oli 68,03 punktiga jaapanlanna Mayuko Oka ja kolmas teine jaapanlanna Haruna Murakami 64,12 punktiga, mis on ka tema uus tippmark.

Neidude vabakava algab reedel kell 16.30.