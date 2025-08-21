X!

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

Iluuisutamise juunioride GP-hooaeg algab sel nädalal Lätis Riias, kus Eestit esindavad naiste üksiksõidus Elina Goidina ning jäätantsus Ksenia Sipunova - Miron Korjagin.

Goidina kogus JPG-hooaja avavõistlusel neljapäevases lühikavas 63,77 punkti, millega jääb vaid 0,38 punktiga alla oma tänavu veebruaris juunioride MM-il püstitatud lühikava isiklikule rekordile.

Nii oma vabakava rekordi (120,18) kui tippmargi kahe kava kokkuvõttes (182,23) sõitis 15-aastane Goidina mullu augustis välja just Riia juunioride GP-etapil. Kui sõita on jäänud veel kahel grupil ehk kümnel uisutajal, on Goidina teisel kohal.

Neidude vabakava sõidetakse Riias reedel, noormeeste vabakava laupäeval. Jäätantsupaar Sipunova - Korjagin tuleb jääle reedel kell 11.30 algavas rütmitantsus.

