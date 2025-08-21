X!

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

Jalgpall
FC Hiiumaa
FC Hiiumaa Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Taasiseseisvumispäeval selgusid Eesti jalgpalli väikeste karikavõistluste finalistid, kui poolfinaalis murdsid end võiduni FC Hiiumaa ja Paide Linnameeskond III.

Hiiumaa teenis koha finaalis pärast penaltiseerias saavutatud 4:2 võitu Rakvere JK Tarvase üle. Normaalajal lõppes kohtumine 1:1 viigiga – 48. minutil viis Kermo Platov hiidlased juhtima, kuid 71. minutil tõi Henri Matias Eliste Tarvasele viigivärava. Järgnes otse penaltiseeria, kus esimene näitas enda 4:2 paremust, kirjutab jalgpall.ee.

Teises poolfinaalis piisas võitja selgitamiseks normaalajast, kui Paide Linnameeskond III alistas Vändra JK Vapruse 3:1. Kuigi Vaprus läks mängu juhtima, vastas Paide veel avapoolajal Alex Sander Seppa väravaga. Teisel kolmveerandtunnil kindlustasid edasipääsu Kevin Kärp ja Jüri Jevdokimov, kellest viimane realiseeris penalti.

Paide Linnameeskond III on kolmekordne väikeste karikavõistluste võitja ja tiitlikaitsja. Mullu alistati finaalis Maardu Linnameeskond penaltiseerias. FC Hiiumaa mängib finaalis esmakordselt.

Väikeste karikavõistluste finaal toimub laupäeval, 30. augustil kell 14.30 A. Le Coq Arenal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

20.08

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

20.08

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

20.08

Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

19.08

Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

sport.err.ee uudised

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

20.08

ETV spordisaade, 20. august

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

20.08

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

loetumad

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo