Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

Paide Linnameeskond III on kolmekordne väikeste karikavõistluste võitja ja tiitlikaitsja. Mullu alistati finaalis Maardu Linnameeskond penaltiseerias. FC Hiiumaa mängib finaalis esmakordselt.

Teises poolfinaalis piisas võitja selgitamiseks normaalajast, kui Paide Linnameeskond III alistas Vändra JK Vapruse 3:1. Kuigi Vaprus läks mängu juhtima, vastas Paide veel avapoolajal Alex Sander Seppa väravaga. Teisel kolmveerandtunnil kindlustasid edasipääsu Kevin Kärp ja Jüri Jevdokimov, kellest viimane realiseeris penalti.

Taasiseseisvumispäeval selgusid Eesti jalgpalli väikeste karikavõistluste finalistid, kui poolfinaalis murdsid end võiduni FC Hiiumaa ja Paide Linnameeskond III.

