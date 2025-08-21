Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond
Taasiseseisvumispäeval selgusid Eesti jalgpalli väikeste karikavõistluste finalistid, kui poolfinaalis murdsid end võiduni FC Hiiumaa ja Paide Linnameeskond III.
Hiiumaa teenis koha finaalis pärast penaltiseerias saavutatud 4:2 võitu Rakvere JK Tarvase üle. Normaalajal lõppes kohtumine 1:1 viigiga – 48. minutil viis Kermo Platov hiidlased juhtima, kuid 71. minutil tõi Henri Matias Eliste Tarvasele viigivärava. Järgnes otse penaltiseeria, kus esimene näitas enda 4:2 paremust, kirjutab jalgpall.ee.
Teises poolfinaalis piisas võitja selgitamiseks normaalajast, kui Paide Linnameeskond III alistas Vändra JK Vapruse 3:1. Kuigi Vaprus läks mängu juhtima, vastas Paide veel avapoolajal Alex Sander Seppa väravaga. Teisel kolmveerandtunnil kindlustasid edasipääsu Kevin Kärp ja Jüri Jevdokimov, kellest viimane realiseeris penalti.
Paide Linnameeskond III on kolmekordne väikeste karikavõistluste võitja ja tiitlikaitsja. Mullu alistati finaalis Maardu Linnameeskond penaltiseerias. FC Hiiumaa mängib finaalis esmakordselt.
Väikeste karikavõistluste finaal toimub laupäeval, 30. augustil kell 14.30 A. Le Coq Arenal.
Toimetaja: Anders Nõmm