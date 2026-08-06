Väikese karika nimel heitleb veel neli meeskonda

Veerandfinaalidest pääses kõige veenvama tulemusega edasi FC Elva III, kes alistas Pärnu JK Poseidoni seisuga 3:0. Ülejäänud kolm veerandfinaali lõppesid üheväravaliste võitudega. Tiitlikaitsja Paide Linnameeskond III sai minimaalse 2:1 võidu Vändra JK Vapruse üle, Harju JK Laagri U21 alistas 1:0 Tartu Team Helmi ning Tallinna FC Tamper pääses edasi tänu Tabasalu Ulasabat C.F. omaväravale.

Poolfinaalpaarid:

Tallinna FC Tamper – Paide Linnameeskond III

Harju JK Laagri U21 – FC Elva III

Poolfinaalkohtumised on planeeritud 18. ja 19. augustile. Mängude täpsed algusajad selguvad võistkondade kokkuleppel ning avaldatakse Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Poolfinaalide võitjad kohtuvad omavahel väikeste karikavõistluste finaalis, mis peetakse 29. augustil kell 14.30 A. Le Coq Arenal.