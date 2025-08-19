Omavalitsuste suvemängudel osales rekordarv sportlasi

Eestimaa Spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt rääkis, et 1970. aastal alguse saanud väikelinnade spartakiaadist on tänaseks välja kasvanud kõrge tasemega ainus omataoline harrastussportlaste kompleksvõistlus. "Suvemängud näitasid taaskord, et sport liidab kohalikke kogukondi – ühel nädalavahetusel kohtus rekordarv spordisõpru eri põlvkondadest, väikestest ja suurtest omavalitsustest," ütles Volt.

Ta lisas, et paljud omavalitsused võtsid suvemänge väga tõsiselt, harjutati isegi ööpimeduses. Samas oli ka neid omavalitsusi, kes tulid üheskoos liikumist nautima ning naabervaldade esindajatega tutvuma.

Voldi sõnul on suvemängude juures veel ainulaadne see, et harrastajatega on stardis ka professionaalsed sportlased. "Ei ole palju neid võistlusi, kus harrastajaid motiveerivad endised ning praegused Eesti ja maailmameistrid," sõnas ta.

Suvemängudel esindasid oma kodukohta näiteks odaviskaja Andrus Värnik (Kambja vald), kergejõustiklane Uku Renek Kronbergs (Tartu vald) ning tennisist Kristjan Tamm (Kambja vald). Üldarvestuses tuli võitjaks Rae vald, väiksematest valdadest oli parim Kiili vald, kuni 5000 elanikuga valdadest Nõo ning linnade arvestuses sai esikoha Rakvere.

"Nii pika traditsiooniga ja paljude osavõtjatega sündmus näitab kui elujõuline on sporditegevus igas Eesti nurgas. Usun, et tänavused suvemängud innustavad ka neid omavalitsusi, kes seekord veel osalema ei jõudnud, järgmistel kordadel oma võistkonnad välja panema," ütles peasponsor Coop Eesti juhatuse esimees Rainer Rohtla.

Eestimaa Spordiliit Jõud ühendab kõigi 15 maakonna spordiliite ning tegeleb sporditegevuse korraldamisega üle kogu Eesti. Spordiürituste korraldamise ja maakondade spordiliitude võrgustiku kaudu on kaasatud 650 liikmesklubi ligi 40 000 harrastajaga. Spordiliit aitab luua spordiks ja tervislikeks eluviisideks vajalikke tingimusi, kus on olnud läbi ajaloo oluline roll nii harrastajatel kui ka esisportlastel.

Kõik tulemused on leitavad siit.