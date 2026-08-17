Brasiilias sai uue reegli esimeseks ohvriks väljakult lahkuma pidanud Neymar

Vastavalt sel hooaja kehtestatud reeglile peab väravavahi vigastuse korral peatreener määrama ühe väljakumängija, kes mängu jätkudes minutiks platsilt ära tuleb.

Selle reegliga loodetakse ohjeldada olukordi, kus mõne meeskonna väravavaht eduseisus olles vigastust teeskleb ja nii oma meeskonnale aega võidab.

Santose mängus Vasco da Gamaga palus arstiabi Santose väravavaht Gabriel Brazao. Sel juhul pidanuks peatreener kümne sekundi jooksul nimetama väljakumängija, kes seejärel platsilt korraks ära tuleb.

Kui peatreener seda otsust ei langeta, peab automaatselt lahkuma meeskonna kapten, kelleks Santose puhul oli Neymar.

Sellest hoolimata kulges Santose jaoks mäng hästi, sest meeskond võitis 3:0.

Uuenduslik protseduur on kasutusel ka mitmetes teistes liigades, sealjuures Inglismaa kõrgliigas.