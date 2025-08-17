Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

Kui nelja aasta tagant peetavatel Eestimaa suvemängudel toimub ka maakondlik arvestus, siis iga-aastastel Eestimaa omavalitsuste suvemängudel võrreldakse võimeid linnade, valdade ja väikeste omavalitsuste vahel.

Harrastajatega koos tuli starti mitu tuntud tegelast. Näiteks eksmaailmameister Andrus Värnik käis oda viskamas. 400 meetri jooksus oli parim äsja tuhande meetri Eesti rekordi püstitanud Uku Renek Kronbergs. Ülenurme staadionil läbis ta ringi täpselt 48 sekundiga ehk isiklikust rekordist pisut nõrgemini.

"Ma see hooaeg polnud 400 meetrit teinud, tahtsin ühe korra ära proovida. Aga muidugi, Tartu vald toetab ka. Ja siis tuleb ikka siin joosta," tõdes Kronbergs ERR-ile.

Korvpall toimus omavalitsuste suvemängudel 3x3 formaadis. "Enamus naisi mängib kas siis meistriliigas või rahvaliigas, meistrivõistluste formaati," sõnas Luunja valla naiskonna liige Maarja Park. "Pigem on need võistlused selline fun-üritus ja tore võib-olla kokku saada. Aga põhirõhk on sügisesel hooajal."

Põnev vaatamine oli kohale tulnute jaoks rohkem kui saja osalejaga petank. Eriti, kuna vastamisi läksid koduaias harjutajad ning oluliselt tõsisemad treenijad.

"Ütleks, et täna on isegi lühike päev," kommenteeris Tõrva valla võistkonna liige Kaur Kangur. "Meil oli siin paar nädalat tagasi klubide karikas, kus äkki 12 ajal alustasime mängimist ja kell üks öösel lõpetasime. Et oli ikkagi kõvasti pikem päev kui see. Autotuled väljaku äärde ja nii tuli mängida."

Edukalt võistelnud Rae vald võtab suvemänge tõsiselt. Võistluspaikades ollakse väljas oma telkidega ja sportlased kannavad sponsorlogodega vorme. Mõnedki teised vallad suhtuvad sellesse kriitiliselt.

"Mina julgustan kindlasti kõiki teisi omavalitsusi ka tulema sellistele võistlustele ikkagi oma telkide ja lippudega välja. Siin ruumi on. Kahjuks teisi väga ei paista. See ei ole üldse raske ettevõtmine. Nii et, tulge teised ka, ja teeme vägeva spordipeo," ärgitas Rae valla esindaja Indrek Raig.

Eestimaa omavalitsuste suvemänge korraldasid Eestimaa Spordiliit Jõud, Kambja vald ja Tartumaa Spordiliit.