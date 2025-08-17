X!

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

Varia
Foto: Kuvatõmmis
Varia

Tartumaal toimusid sel nädalavahetusel 50. Eesti omavalitsuste suvemängud, kus osales üle 2100 sportlase. Üldises paremusjärjestuses oli edukaim Rae vald.

Kui nelja aasta tagant peetavatel Eestimaa suvemängudel toimub ka maakondlik arvestus, siis iga-aastastel Eestimaa omavalitsuste suvemängudel võrreldakse võimeid linnade, valdade ja väikeste omavalitsuste vahel.

Harrastajatega koos tuli starti mitu tuntud tegelast. Näiteks eksmaailmameister Andrus Värnik käis oda viskamas. 400 meetri jooksus oli parim äsja tuhande meetri Eesti rekordi püstitanud Uku Renek Kronbergs. Ülenurme staadionil läbis ta ringi täpselt 48 sekundiga ehk isiklikust rekordist pisut nõrgemini.

"Ma see hooaeg polnud 400 meetrit teinud, tahtsin ühe korra ära proovida. Aga muidugi, Tartu vald toetab ka. Ja siis tuleb ikka siin joosta," tõdes Kronbergs ERR-ile.

Korvpall toimus omavalitsuste suvemängudel 3x3 formaadis. "Enamus naisi mängib kas siis meistriliigas või rahvaliigas, meistrivõistluste formaati," sõnas Luunja valla naiskonna liige Maarja Park. "Pigem on need võistlused selline fun-üritus ja tore võib-olla kokku saada. Aga põhirõhk on sügisesel hooajal."

Põnev vaatamine oli kohale tulnute jaoks rohkem kui saja osalejaga petank. Eriti, kuna vastamisi läksid koduaias harjutajad ning oluliselt tõsisemad treenijad.

"Ütleks, et täna on isegi lühike päev," kommenteeris Tõrva valla võistkonna liige Kaur Kangur. "Meil oli siin paar nädalat tagasi klubide karikas, kus äkki 12 ajal alustasime mängimist ja kell üks öösel lõpetasime. Et oli ikkagi kõvasti pikem päev kui see. Autotuled väljaku äärde ja nii tuli mängida."

Edukalt võistelnud Rae vald võtab suvemänge tõsiselt. Võistluspaikades ollakse väljas oma telkidega ja sportlased kannavad sponsorlogodega vorme. Mõnedki teised vallad suhtuvad sellesse kriitiliselt.

"Mina julgustan kindlasti kõiki teisi omavalitsusi ka tulema sellistele võistlustele ikkagi oma telkide ja lippudega välja. Siin ruumi on. Kahjuks teisi väga ei paista. See ei ole üldse raske ettevõtmine. Nii et, tulge teised ka, ja teeme vägeva spordipeo," ärgitas Rae valla esindaja Indrek Raig.

Eestimaa omavalitsuste suvemänge korraldasid Eestimaa Spordiliit Jõud, Kambja vald ja Tartumaa Spordiliit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

17.08

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

17.08

Galeriid: Noorte sõudmismeistrivõistlused olid osavõturohked

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo