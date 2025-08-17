Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

Palumetsa koduklubi Podbrezova Železiarne sai mängu alguses Komarno vastu karistuslöögi ning eestlane keerutas palli karistusalasse, kus Daniel Smekal selle peaga vastaste väravasse suunas. Podbrezova lisas 23. minutil veel ühe tabamuse ja kuigi külalised skoorisid teise poolaja alguses, realiseeris Podbrezova 2:1 võidu.

Palumets mängis 90 minutit ning sai lisaks väravasöödule kirja ka kollase kaardi.

Eesti koondislase koduklubi on hooaega alustanud kahe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega. Liigatabelis ollakse seitsme punktiga viiendal kohal, aga liidrina jätkav Trnava on kahe punkti kaugusel.

Sel hooajal Belgia kõrgliigasse siirdunud Maksim Paskotši ja Gent said võõrsil Mecheleni vastu kirja 1:1 viigi. Eestlane vahetati välja normaalaja viimasel minutil. Gent on nelja mänguga kogunud neli punkti ning jätkab üheksandal kohal, endiste Nõmme Kalju ründeässade Promise Davidi ja Guilherme Smithi klubi Union Saint-Gilloise jätkab kümne punktiga esikohal. Seejuures lõi David laupäeval oma hooaja esimese värava, kui Union SG alistas Standard Liege'i 3:0.

Märten Kuusk oli terve mängu platsil ning aitas Katowicel Poola kõrgliigas oma hooaja esimese võidu teenida, kui eestlase klubi alistas kodus Gdynia Arka 4:1. Kaotwice on viie mänguvooruga saanud neli punkti ning asetseb 15. real, väljalangemistsooni ees.

Martin Vetkal ja Dordrecht jätkasid Hollandi esiliigas võidukalt, kui teenisid Maastrichti üle 1:0 võidu. Eestlane on esimeses kahes mängus terve kohtumise kaasa teinud ning Dordrecht on üks kolmest klubist, kes hooaja esimesed kaks mängu võitnud.