Eesti jahid võitsid kodusel MM-il kaks medalit

Foto: ERR
Tallinnas toimunud avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused tõid Eestile kaks medalit. Kaptenid olid rahul nii sündmuse korraldusliku poolega kui meeskonnatööga.

Eesti lipu all sõitev Katariina II saavutas C-klassis teise koha. Igale võistlusele võidumõtetega minevale meeskonnale oli tegelikult juba pärast kolmapäeva selge, et heitlus käib pigem hõbemedali nimel.

Jahi kapten Aivar Tuulberg sõnas, et vaatamata raskustele sai meeskond tööga hästi hakkama, kiitmata ei jäänud ka võistluste korraldajad. "Kõigil on õnne ja on ebaõnne," ütles kapten.

"Tegelikult me teadsime oma konkurente ja enam-vähem niimoodi jäid need neli laeva sõelale, kes medalite pärast võitlesid. Aga tingimused olidki erinevad, oli tuulevaikust, oli päris karmi ilma," lisas Tuulberg.

Üldvõidu teenis Rootsi jaht Garmin Team PRO4u-Garmin, mille kapteniks oli Patrik Forsgren. Esikolmikusse mahtus ka teine rootslaste jaht, Cheyenne'i kapteniks oli Anders Helmrich. Esikolmikule järgnesid Eesti jahid Sugar (kapten Sandro Montefusco), Amserv Toyota ST (kapten Margus Žuravljov) ning Jazz (kapten Tarmo End).

A-klassis saavutas pronksi jaht Clean Energy. Ka nemad läksid merele kulla nimel, kuid lõpuks saadud pronks oli töövõit, sest reedel murdus 500 meetrit enne finišit jahil küljest rool. See polnud sugugi ainus üllatus koduste võistluste jooksul.

"Kuidas seal võisteldi, oli täiesti uskumatu. Pikal off-shore'il Naissaare all hakkas meile mast kaela tulema ja neljameetriste lainetega hakata masti parandama, see oli täielik kangelastegu. Soome alla jõudes kadus elekter ära kolmeks tunniks," rääkis Mati Sepp, Clean Energy roolimees.

A-klassis teenis võidu Rootsi jaht Ran, mille kapteniks oli Niklas Zennstrom. Clean Energy ees finišeeris veel soomlaste Mercedes Benz, mille kapteniks oli Jani Lehti.

B-klassis teenisid taanlased kaksikvõidu, esikohale jäi Formula X (kapten Jesper Radich) ning teiseks jäi Dixi 5 (kapten Erik Stannow). Esikolmikusse mahtus veel poolakate Windwhisper44 (kapten Marcin Sutkowski). Neli Eesti alust jõudis esikümnesse, parim oli kuuendana lõpetanud Olympic, mille kapteniks Tiit Vihul.

Lõppenud MM oli jahtidele selle hooaja viimaseks võistluseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

