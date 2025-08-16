X!

Kaidi Kivioja: mul on võimalusi just pikematel distantsidel

Nädala pärast algab taaskord triatlonivõistlus Ironman Tallinn, millest võtavad osa ka Eesti tipud. Kaidi Kivioja pole sel hooajal tervislikel põhjustel tulemust kirja saanud, aga koduse suurvõistluse eel on ta optimistlik.

Triatleet Kaidi Kivioja alustas Ameerikas hooaega poolpika triatloni viienda kohaga, aga seejärel on tervis alt vedanud ja rohkem tal lõpetatud triatlone sel aastal kirjas pole.

Paar aastat tagasi vahetas Kivioja olümpiadistantsi pikemate vastu ja kuigi täispikk distants on seni veel tegemata, Kivioja vahetust ei kahetse. "Minu kirstunaelaks oli ikkagi ujumine. Mu ujumine ei ole nii tugev, et eesotsas välja tulla. Lühemal distantsil on grupisõit, kui sellest maha jääd, on väga raske sinna järele jõuda. Pikemad distantsid on rohkem individuaalsed ja sõltuvad sinust endast, mitte võistluse dünaamikast," rääkis ta.

"Minule oli see loogiline järgmine samm, tahtsin tippsporti edasi teha ja see oli hea väljund. Praegu on palju võimalusi just pikematel distantsidel," lisas Kivioja.

Sellesse hooaega jäi ka tema karjääri esimene katkestamine. Suureks tragöödiaks ta seda ei pea, pigem oskuseks oma keha kuulates teha õige otsus. "Katkestamine pole kindlasti tore kogemus, mul 18 aasta jooksul pole sellist kogemust olnud. Aga võib-olla olengi liialt lõpuni punnistanud, ükskõik mistahes. Et tulemus protokolli kirja saada," selgitas ta.

"Pead ikkagi ära tunnetama, millal see on mõttekas ja millal mitte. See on alguses kindlasti raske, aga tagantjärele mõeldes ma pigem tunnen, et see oli julge ja tark otsus. Seda ei karda, et edaspidi on katkestamine kergem, tahad ikka alati endast maksimumi anda. Aga mis hinnaga, seda peab oskama tunnetada," lisas Kivioja.

Ironman Tallinn toimub 23. ja 24. augustil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

