Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

Eesti jalgpallikoondislased käisid neljapäeval Euroopa klubisarjades väljakul ja kui Alex Matthias Tamm ning Ljubljana Olimipija said tähistada, siis Rocco Robert Sheini ja Fredrikstadi õhtu lõppes kurvemini.

Avakohtumises väravateta viigi välja mänginud Ljubljana läks võõrsil Albaaniasse, kus kohtuti korduskohtumises Egnatia klubiga. Olimpija jäi juba kuuendal minutil kaotusseisu, kuid suutis 32. minutil seisu viigistada ning 79. minutil ka juhtima minna.

Seejärel jättis Mohammed Yahaya võõrustaja arvulisse vähemusse, kui ta 81. minutil punase kaardiga riietusruumi saadeti, aga Egnatia suutis ikkagi 86. minutil viigivärava lüüa ning kohtumise lisaajale saata.

Ljubljana kasutas siis aga ülekaalu ära ning lõi lisaaja teises pooles kaks väravat, realiseerides Konverentsiliiga kolmandas eelringis kokkuvõttes 4:2 võidu ja edasipääsu neljandasse ringi, kus minnakse vastamisi Armeenia klubi FC Noah-ga. Tamm alustas algkoosseisus, aga ta vahetati 63. minutil pingile.

Norras mängiv Rocco Robert Shein ning Fredrikstad kaotasid esimese kohtumise Taani klubile Midtjyllandile 1:3 ning lasid korduskohtumises vastasel 17. minutiga kaks korda võrku sahistada. Enam väravalisa ei sündinudki ja eestlase klubi langes kokkuvõttes 1:5 kaotusega Euroopa liiga kolmandas eelringis konkurentsist. Shein vahetati teise poolaja alguses mängu.

Fredrikstad langeb nüüd Konverentsiliiga neljandasse eelringi, kus ootab neid äsja Inglismaa jalgpalli superkarikamängus võidu teeninud Crystal Palace.

Otsustava eelringi mängud toimuvad 21. ja 28. augustil.