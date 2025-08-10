X!

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

Inglismaa jalgpalli superkarikamängus alistas Crystal Palace pühapäeval 2:2 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Liverpooli.

Kui Inglismaa jalgpallihooaeg algas juba 2. augustil mängudega League One'is ja Twos ehk tugevuselt kolmandas ja neljandas liigas, siis tippjalgpalli hooaja algust tähistab traditsiooniliselt superkarikamatš riigi valitseva meistri ja karikavõitja vahel.

Vaid neli minutit pärast Wembley staadionil toimunud pühapäevase mängu algust viis Liverpooli juhtima suvel Frankfurdi Eintrachtist toodud Prantsusmaa ründaja Hugo Ekitike, 17. minutil viigistas penaltist seisu Jean-Philippe Mateta, ent omakorda neli minutit hiljem saatis Liverpooli teine suvine täiendus Jeremie Frimpong paremalt äärelt karistusalla tsenderduse, mis lendas üle Londoni klubi väravavahi Dean Hendersoni võrku.

Teisel poolajal hakkas Palace jõuliselt viigiväravat jahtima ning kesise teise kolmveerandtunni teinud Liverpooli vastupanu rauges 77. minutil, mil Ismaila Sarr realiseeris Adam Whartoni hea läbisöödu.

Järgnenud penaltiseerias eksisid valitseva Inglismaa meistri poolelt nii Mohamed Salah, maailmameister Alexis Mac Allister kui Harvey Elliott ning kolm 11 meetri karistuslööki realiseerinud Palace krooniti võitjaks.

