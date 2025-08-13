X!

Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

Orienteerumine
Lauri Malsroos
Lauri Malsroos Autor/allikas: Margus Hallik
Orienteerumine

Lauri Malsroos pälvis Varssavis toimuvatel rattaorienteerumise maailmameistrivõistlustel neljanda koha, jäädes medalikohast kümne sekundi kaugusele.

Keerulisel 37 kontrollpunktiga 20,9 km pikkusel ja 360 tõusumeetriga rajal läks kolmikvõit Soome. Kuldmedali võitis Andre Haga ajaga 1:00.02, kuid hõbemedal läks jagamisele, sest nii Jussi Laurila kui Miika Nurmi sõitsid välja sekundi pealt täpselt sama aja – 1:01.00.

Ka neljas koht läks dramaatilisel võistlusel jagamisele – nii eestlane Lauri Malsroos kui soomlane Samuel Pökälä said ajaks 1.01.10 ja kaotasid hõbemedalistidele vaid kümne sekundiga. Kuuenda koha pälvis tšehh Jan Hašek, kes jäi ajaga 1.01.20 neist omakorda kümne sekundi kaugusele.

Juba 17. korda rattaorienteerumise maailmameistrivõistlusel võistlev 39-aastane Eesti koondise esinumber Lauri Malsroos sõnas, et tegi keerulisel rajal mitu pooleminutilist viga ja ühe neist raja lõpuosas, kus hõbemedalistid temast mööda pääsesid. Kui arvestada juurde veel mõned väiksemad vead ja kehvad teevalikud, võib tõdeda, et ka kuldmedal oli käeulatuses.

Teistest eestlastest saavutas Sander Pritsik 32. koha, Mihkel Mahla 38. koha ja Mihkel Järve 81 mehe konkurentsis 65. koha Priit Poopuu katkestas ketipurunemise tõttu.

Eleri Hirv pälvis lühirajal toimunud sprindivõistluses 46 naise konkurentsis 21. koha, esimest aastat täiskasvanute arvestuses võistelnud Marii-Isabel Allikberg lõpetas 33. kohaga.

Rattaorienteerumise maailmameistrivõistlused jätkuvad Varssavis neljapäeval kolmanda individuaaldistantsi, ühisstardist tavarajaga. Laupäeval sõidetakse veel pikal rajal ning MM lõpeb pühapäeval teatevõistlusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:58

ETV spordisaade, 13. august

21:51

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

21:11

Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

19:57

Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

19:26

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

18:17

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo