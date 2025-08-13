Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

Keerulisel 37 kontrollpunktiga 20,9 km pikkusel ja 360 tõusumeetriga rajal läks kolmikvõit Soome. Kuldmedali võitis Andre Haga ajaga 1:00.02, kuid hõbemedal läks jagamisele, sest nii Jussi Laurila kui Miika Nurmi sõitsid välja sekundi pealt täpselt sama aja – 1:01.00.

Ka neljas koht läks dramaatilisel võistlusel jagamisele – nii eestlane Lauri Malsroos kui soomlane Samuel Pökälä said ajaks 1.01.10 ja kaotasid hõbemedalistidele vaid kümne sekundiga. Kuuenda koha pälvis tšehh Jan Hašek, kes jäi ajaga 1.01.20 neist omakorda kümne sekundi kaugusele.

Juba 17. korda rattaorienteerumise maailmameistrivõistlusel võistlev 39-aastane Eesti koondise esinumber Lauri Malsroos sõnas, et tegi keerulisel rajal mitu pooleminutilist viga ja ühe neist raja lõpuosas, kus hõbemedalistid temast mööda pääsesid. Kui arvestada juurde veel mõned väiksemad vead ja kehvad teevalikud, võib tõdeda, et ka kuldmedal oli käeulatuses.

Teistest eestlastest saavutas Sander Pritsik 32. koha, Mihkel Mahla 38. koha ja Mihkel Järve 81 mehe konkurentsis 65. koha Priit Poopuu katkestas ketipurunemise tõttu.

Eleri Hirv pälvis lühirajal toimunud sprindivõistluses 46 naise konkurentsis 21. koha, esimest aastat täiskasvanute arvestuses võistelnud Marii-Isabel Allikberg lõpetas 33. kohaga.

Rattaorienteerumise maailmameistrivõistlused jätkuvad Varssavis neljapäeval kolmanda individuaaldistantsi, ühisstardist tavarajaga. Laupäeval sõidetakse veel pikal rajal ning MM lõpeb pühapäeval teatevõistlusega.