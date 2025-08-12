Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

Itaallane kaotas reedel Chengdus enam kui 30-kraadise kuumaga peetud lühirajavõistlusel teadvuse ning viidi haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Debertolis suri teisipäeval 29 aasta vanusena.

"Seda traagilist kaotust ei ole võimalik sõnadega kirjeldada. Julgustan kogu rahvusvahelist orienteerumiskogukonda tema mälestust au sees hoidma," teatas rahvusvahelise orienteerumisliidu president Tom Hollowell.

Ka mitmeid kordi Eestis võistelnud Debertolis esindas aastaid Itaalia koondist ja saavutas tänavu Lahtis toimunud MM-il tavadistantsil 31. koha, igapäevaelus oli ta ehitusinsener ning Stockholmis doktoriõppes.

Eesti orienteerumist esindas maailmamängudel Hannula-Katrin Pandis, kes sai ajaga 18.41 naiste sprindis 22. ning tavadistantsil 1:09.26-ga 27. koha.