Ringrajasõitja Reimann näitas Assenis kõrget taset

Võistlus toimus maineka Asseni ringraja suursündmuse raames, mis on aastate jooksul kujunenud sarja fännide jaoks üheks oodatuimaks nädalavahetuseks. Reimann saabus Assenisse otse edukalt debüüdilt Porsche Carrera Cup North America sarjas, kus tal õnnestus kiiresti kohaneda uute rehvitüüpide, tehniliste nõuete ja rajaprofiilidega.

Eelmiselt Beneluxi etapilt saadud trahvi tõttu Assenis stardirivi lõpust alustanud Reimann tõusis juba avaringil mitme möödasõiduga esikümne piirile ning lõpetas võistluse kaheksandal kohal.

"Asseni rada premeerib täpsust – ja see on Alexi üks suurimaid tugevusi. Teadsime, et läbimõeldud möödasõitudega on võimalik palju tõusta," ütles EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli, lisades, et Reimanni täpsus pani kogu boksiala eestlase esitust imetlema. Lisaks pälvis Reimann tunnustust ka kuulsaimatelt Porsche Cup sarja pilootidelt.

Teises võistlussõidus alustas Reimann 13. kohalt ja murdis taas esikümnesse, kui lõpetas kaheksandal positsioonil. "See polnud kõige lihtsam nädalavahetus, aga olen uhke töö üle, mille me tiimiga tegime. Suur tänu kõigile – samm-sammult liigume aina lähemale," sõnas Reimann.