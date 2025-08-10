X!

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

Jalgpall
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: Grasshopper Club Zürich/Facebook
Jalgpall

Belgia kõrgliigasse kolinud Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maksim Paskotši alustas uue leivaisa Genti eest individuaalses plaanis edukalt, kui lõi oma debüütmängus kohe värava.

Paskotši uus koduklubi Gent kaotas valitsevale Belgia meistrile Saint-Gilloise Unionile 2:3. Eesti koondislane lõi värava peaga karistuslöögile järgnenud olukorras 90+5. minutil, kirjutab Soccernet.ee.

"Ma lihtsalt väga tahtsin, läksin õigesse tsooni, pall tuli, hüppasin nende kahe suure keskkaitsja vahele ja juhtus nii," kirjeldas Paskotši oma tabamust Soccernet.ee-le. "Kui oleksime saanud sellest mängust punkte, siis oleks tunne ideaalne."

"See, kas olen edaspidi ka põhimees, sõltub minust. Siin ei ole see tase, et isegi halva mängu korral oleksid igal nädalal põhis. Kui mängin samamoodi nagu esimeses mängus, siis usun, et saan edasi põhis mängida," lisas Eesti koondise keskkaitsja.

Loe täispikka intervjuud portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

16:15

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

14:45

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin

11:17

VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

09.08

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

09.08

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

09.08

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

09.08

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

09.08

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

09.08

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

09.08

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

sport.err.ee uudised

16:49

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

16:15

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

15:46

Mõlemad Eesti paatkonnad lõpetasid U-19 MM-i 18. kohal

15:16

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

14:45

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin

14:14

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

13:45

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

13:15

Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

12:45

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

12:14

Soomer võitis Pärnus Superbike´de sõidu, Kajak saavutas kaks esikohta

11:47

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

11:17

VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

10:47

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10:16

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

09:46

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

09:16

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

08:46

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

08:15

Markus Kajak: tulevikus tahaksin olla Porsche tehasesõitja

09.08

Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

09.08

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

loetumad

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

09.08

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

09:16

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

09.08

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

09.08

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

10:16

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

09.08

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo