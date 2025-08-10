Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

Paskotši uus koduklubi Gent kaotas valitsevale Belgia meistrile Saint-Gilloise Unionile 2:3. Eesti koondislane lõi värava peaga karistuslöögile järgnenud olukorras 90+5. minutil, kirjutab Soccernet.ee.

"Ma lihtsalt väga tahtsin, läksin õigesse tsooni, pall tuli, hüppasin nende kahe suure keskkaitsja vahele ja juhtus nii," kirjeldas Paskotši oma tabamust Soccernet.ee-le. "Kui oleksime saanud sellest mängust punkte, siis oleks tunne ideaalne."

"See, kas olen edaspidi ka põhimees, sõltub minust. Siin ei ole see tase, et isegi halva mängu korral oleksid igal nädalal põhis. Kui mängin samamoodi nagu esimeses mängus, siis usun, et saan edasi põhis mängida," lisas Eesti koondise keskkaitsja.

Loe täispikka intervjuud portaalist Soccernet.ee.