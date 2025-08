Paskotši jätkab karjääri Belgia kõrgliigas

Belgia jalgpalliklubi KAA Gent teatas, et on sõlminud lepingu Eesti koondise keskkaitsja Maksim Paskotšiga. Eestlase leping kõrgliigaklubiga kestab 2029. aasta suveni.

2020. aastal FC Florast Tottenham Hotspuri akadeemiasse siirdunud Paskotši on viimased kaks hooaega veetnud Šveitsi kõrgliigas Zürich Grasshoppersi rivistuses.

Esmaspäeval selgus, et alles kaks päeva varem Baseli vastu värava löönud kaitsja jätkab oma karjääri hoopis Belgias, kus liitub Genti linna klubiga. "See klubi on 125 aastat vana ja mul on fantastiline tunne, et saan sellest osa olla," ütles eestlane klubi pressiteate vahendusel. "Ma ei jõua ära oodatagi, et saaksin juba alustada, fännidega kohtuda ja tiimiga edu nautida."

"Oleme Maksimi saabumisest elevil. Tal on kiirust ja ta on duellides tugev. Ta on mängija, kes mängib alati täiega ning tema peale võib loota," ütles Genti peatreener Ivan Leko.

Gent tuli 2015. aastal Belgia meistriks ning on neljakordne karikavõitja. Mullu teeniti koduses kõrgliigas kuues koht, aga tänavuseks hooajaks eurosarja kohta teenida ei õnnestunud. Belgia kõrgliigas on Gent hooaega alustanud ühe kaotuse ja ühe võiduga.

Paskotši on Eesti koondist esindanud 37 mängus ning Grasshoppersi eest sai ta platsile enam kui 60 mängus. "See on tema jaoks loogiline järgmine samm," sõnas Genti spordidirektor Kjeld Fort.

Genti järgmine mäng on laupäeval, kui võõrustatakse Union Saint-Gilloise'i klubi, kus mängib endine Nõmme Kalju ründaja Promise David.