VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava
Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava
Hiljuti Grasshoppersist lahkunud ja Genti siirdunud Eesti koondise kaitsja Maksim Paskotši tegi Belgia kõrgliigas debüüdi ja lõi tiitlikaitsja Saint-Gilloise'i Unioni vastu värava, kuid meeskond kaotas mängu 2:3.

Paskotši mängis alles eelmisel nädalavahetusel Šveitsi kõrgliigas ja lõi 1:2 kaotusmängus värava Baseli vastu, aga see jäi tema viimaseks kohtumiseks Grasshoppersi ridades, sest seejärel toimus üleminek Genti, vahendab soccernet.ee.

22-aastane eestlane kuulus kohe esimeses mängus Genti algkoosseisu, kui kodus kohtuti tiitlikaitsja Saint-Gilloise'i Unioniga, kelle ridadesse kuulub ka endine Nõmme Kalju ründaja Promise David. Paskotši ja Davidi duell jäi ära, sest 24-aastane kanadalane, kes lõi eelmisel hooajal Belgia kõrgliigas 34 mänguga 19 väravat, puudus pisivigastuse tõttu Unioni koosseisust.

Gent kaotas Unionile 2:3. Union lõi kõik väravad standardolukordadest, neist ühe esimesel ja kaks teisel poolajal. 73. minutil 0:3 kaotusseisu jäänud Genti tagasitulek algas liiga hilja. Hyllarion Goore lõi ühe värava tagasi 81. minutil ja Paskotši teise alles 90+5. minutil, kui suunas mõned minutid varem vahetusest sekkunud Mohammed El Adfaoui karistuslöögi Unioni mängijate vahelt peaga väravasse.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

