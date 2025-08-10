VIDEO | Paskotši lõi Belgia kõrgliiga debüütmängus värava

Hiljuti Grasshoppersist lahkunud ja Genti siirdunud Eesti koondise kaitsja Maksim Paskotši tegi Belgia kõrgliigas debüüdi ja lõi tiitlikaitsja Saint-Gilloise'i Unioni vastu värava, kuid meeskond kaotas mängu 2:3.

Paskotši mängis alles eelmisel nädalavahetusel Šveitsi kõrgliigas ja lõi 1:2 kaotusmängus värava Baseli vastu, aga see jäi tema viimaseks kohtumiseks Grasshoppersi ridades, sest seejärel toimus üleminek Genti, vahendab soccernet.ee.

22-aastane eestlane kuulus kohe esimeses mängus Genti algkoosseisu, kui kodus kohtuti tiitlikaitsja Saint-Gilloise'i Unioniga, kelle ridadesse kuulub ka endine Nõmme Kalju ründaja Promise David. Paskotši ja Davidi duell jäi ära, sest 24-aastane kanadalane, kes lõi eelmisel hooajal Belgia kõrgliigas 34 mänguga 19 väravat, puudus pisivigastuse tõttu Unioni koosseisust.

Gent kaotas Unionile 2:3. Union lõi kõik väravad standardolukordadest, neist ühe esimesel ja kaks teisel poolajal. 73. minutil 0:3 kaotusseisu jäänud Genti tagasitulek algas liiga hilja. Hyllarion Goore lõi ühe värava tagasi 81. minutil ja Paskotši teise alles 90+5. minutil, kui suunas mõned minutid varem vahetusest sekkunud Mohammed El Adfaoui karistuslöögi Unioni mängijate vahelt peaga väravasse.