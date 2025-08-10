Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

Põhiklassi võistlejatel tuli läbida olümpiadistants ehk ujuda 1,5 kilomeetrit, sõita ratast 40 kilomeetrit ning joosta 10 kilomeetrit. Meeste põhidistantsil võitis Tripassioni triatloniklubi esindaja Sander Ilves ajaga 01.58,24 ja naiste arvestuses saavutas esikoha 21CC triatloniklubi esindanud Kerttu-Liis Laane tulemusega 02.11,56.

Ilves jäi võistlusega rahule. "Võiduga ei saa mitte rahule jääda, peale Valgat on hea tagasi mängus olla. Ma ei pannud rattas üle ning siis sai jooksma minna hea jalaga, seda pole ammu olnud," rääkis Ilves.

Naiste võitja Kerttu-Liis oli samuti võistluse tulemusega rahul. "Midagi üllatavat ei olnud, kuid oma tegin ära," sõnas Laane finišis.

Meeste põhiklassis saavutas teise koha Rait Läänemets UP43 triatloniklubist ajaga 01.59,06 ning pronksmedali pälvis Max Sander Laane ajaga 01.59,39. Naiste põhiklassis läks teine koht Liisa Kull-Lahele ajaga 02.12,28 (LiisaKullcoach) ning kolmanda koha saavutas Mirell Krain UP43 triatloniklubist (02.13,56).

Olümpiadistantsil osalesid teiste hulgas ka Raivo E. Tamm, Elina Pähklimägi, Hannes Hermaküla ning Jürgen Ligi.

Raivo E. Tammel oli rajal raske. "Ma kasutan võistlusi treeningutena, sest see suvi pole olnud väga palju aega, et trenni teha, aga see ikka päris nii ei kõlba - peab ikka päris trenni ka tegema," sõnas Tamm.

"Nagu öeldakse, siis triatloni pooleli ei jäeta ning tulin lõpuni," naeris Tamm. Rajal oli Tamme sõnul ka palju ergutajaid. "Ergutasid nii inimesed raja ääres kui ka võistlejad rajal. Võib jätkuvalt öelda, et see on üks suur-suur pere."

Erinevates vanuseklassides võidutsesid põhidistantsil Oliver Pällo (M18-19), Britt Raudsepp (N18-19), Max Sander Laane (M20-24), Dariia Shvabii (N20-24), Rait Läänemets (M25-29), Kerttu-Liis Laane (N25-29), Sander Ilves (M30-34), Piia Ereth Printsmann (N30-34), Taivo Olesk (M35-39), Liisa Kull-Lahe (N35-39), Antti Rammo (M40-44), Natalia Gribovskaya (N40-44), Kristjan Melikov (M45-49), Eva Sepping (N45-49), Henri Rüüsak (M50-54), Jane Oidekivi (N50-54), Marek Antoniak (M55-59), Irina Oleinits (N55-59), Märt Lääts (M60-64), Caresse Hansalu (N60-64), Jürgen Ligi (M65-69).

Noortel ning juunioritel tuli ujuda 0,5 kilomeetrit, sõita ratast 13 kilomeetrit ning joosta 3,5 kilomeetrit. Noored B klassi parim oli Mikk-Mihkel Engel, samavanuste neidude esikoha võitis Minna Li Mäesepp. Noored A klassi parim oli Artur Abras ning neidudest Nora Lehtme. Juuniorite vanuseklassi kiireim noormees oli Holger Vitsur.

Maardu triatlonil lõpetas kokku üle 300 sportlase.

Triatloniakadeemia järgmiseks sündmuseks on 27.-28. septembril toimuv 43. Viking Window Paide-Türi rahvajooks. Triatleete võib jälle võistlemas näha 23.-24. augustil IRONMAN Tallinna triatlonifestivalil.