X!

Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

Triatlon
Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane
Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane Autor/allikas: Denis Georgijev
Triatlon

Laupäeval, 9. augustil toimus Triatloniakadeemia poolt korraldatud Maardu triatlon, mille raames leidis aset ka Alexela Eesti triatloni laste- ja noortesarja etapp.

Põhiklassi võistlejatel tuli läbida olümpiadistants ehk ujuda 1,5 kilomeetrit, sõita ratast 40 kilomeetrit ning joosta 10 kilomeetrit. Meeste põhidistantsil võitis Tripassioni triatloniklubi esindaja Sander Ilves ajaga 01.58,24 ja naiste arvestuses saavutas esikoha 21CC triatloniklubi esindanud Kerttu-Liis Laane tulemusega 02.11,56.

Ilves jäi võistlusega rahule. "Võiduga ei saa mitte rahule jääda, peale Valgat on hea tagasi mängus olla. Ma ei pannud rattas üle ning siis sai jooksma minna hea jalaga, seda pole ammu olnud," rääkis Ilves.

Naiste võitja Kerttu-Liis oli samuti võistluse tulemusega rahul. "Midagi üllatavat ei olnud, kuid oma tegin ära," sõnas Laane finišis.

Meeste põhiklassis saavutas teise koha Rait Läänemets UP43 triatloniklubist ajaga 01.59,06 ning pronksmedali pälvis Max Sander Laane ajaga 01.59,39. Naiste põhiklassis läks teine koht Liisa Kull-Lahele ajaga 02.12,28 (LiisaKullcoach) ning kolmanda koha saavutas Mirell Krain UP43 triatloniklubist (02.13,56).

Olümpiadistantsil osalesid teiste hulgas ka Raivo E. Tamm, Elina Pähklimägi, Hannes Hermaküla ning Jürgen Ligi.

Raivo E. Tammel oli rajal raske. "Ma kasutan võistlusi treeningutena, sest see suvi pole olnud väga palju aega, et trenni teha, aga see ikka päris nii ei kõlba - peab ikka päris trenni ka tegema," sõnas Tamm.

"Nagu öeldakse, siis triatloni pooleli ei jäeta ning tulin lõpuni," naeris Tamm. Rajal oli Tamme sõnul ka palju ergutajaid. "Ergutasid nii inimesed raja ääres kui ka võistlejad rajal. Võib jätkuvalt öelda, et see on üks suur-suur pere."

Erinevates vanuseklassides võidutsesid põhidistantsil Oliver Pällo (M18-19), Britt Raudsepp (N18-19), Max Sander Laane (M20-24), Dariia Shvabii (N20-24), Rait Läänemets (M25-29), Kerttu-Liis Laane (N25-29), Sander Ilves (M30-34), Piia Ereth Printsmann (N30-34), Taivo Olesk (M35-39), Liisa Kull-Lahe (N35-39), Antti Rammo (M40-44), Natalia Gribovskaya (N40-44), Kristjan Melikov (M45-49), Eva Sepping (N45-49), Henri Rüüsak (M50-54), Jane Oidekivi (N50-54), Marek Antoniak (M55-59), Irina Oleinits (N55-59), Märt Lääts (M60-64), Caresse Hansalu (N60-64), Jürgen Ligi (M65-69).

Noortel ning juunioritel tuli ujuda 0,5 kilomeetrit, sõita ratast 13 kilomeetrit ning joosta 3,5 kilomeetrit. Noored B klassi parim oli Mikk-Mihkel Engel, samavanuste neidude esikoha võitis Minna Li Mäesepp. Noored A klassi parim oli Artur Abras ning neidudest Nora Lehtme. Juuniorite vanuseklassi kiireim noormees oli Holger Vitsur.

Maardu triatlonil lõpetas kokku üle 300 sportlase.

Triatloniakadeemia järgmiseks sündmuseks on 27.-28. septembril toimuv 43. Viking Window Paide-Türi rahvajooks. Triatleete võib jälle võistlemas näha 23.-24. augustil IRONMAN Tallinna triatlonifestivalil.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

viimased uudised

16:49

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

16:15

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

15:46

Mõlemad Eesti paatkonnad lõpetasid U-19 MM-i 18. kohal

15:16

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

14:45

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin

14:14

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

13:45

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

13:15

Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

12:45

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

12:14

Soomer võitis Pärnus Superbike´de sõidu, Kajak saavutas kaks esikohta

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

09.08

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

09:16

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

09.08

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

09.08

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

10:16

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

09.08

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo