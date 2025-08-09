Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

Eesti ja Tallinn võõrustavad ORC-klassi purjetamise MM-i teist korda ja seda 4-aastase pausi järel. Piritale on kogunenud ligemale kuussada purjetajat, jahte on stardis 65.

"Ma arvan, et kõik sündmused, mis on maailmameistrivõistlused, on ikkagi kaalukad ja olulised. Lennatakse üle mere ja maa kohale," ütles regati direktor Agnes Lill ERR-ile. "See, et meil on üheksa riiki jahtidena esindatud, on vägev, aga tegelikkuses üksikisikuid erinevatest riikidest on oluliselt rohkem. Purjetamismaailmas ei jäta MM mitte kedagi külmaks."

ORC-klassi MM-il osalevad jahid läbisid regati eel tehnilise ülevaatuse. Nii ka kapten Aivar Tuulbergi Katariina II, kes kuulub ühe Eesti jahina ka medalisoosikute ringi.

"Seni me pole ühelgi MM-il või EM-il medalita tagasi tulnud, vähemalt viimase viie-kuue aasta jooksul," ütles roolimees Karl-Hannes Tagu. "Ilmselgelt medal on eesmärk. Kuld on meil puudu, seda tahame kindlasti võita."

Avamerepurjetamise võistlussõidud peetakse uuel nädalal esmaspäevast laupäevani, regati avamine toimub pühapäeval.

"Üks keerukus on ilm - seda me ei saa tellida, seda ei saa osta. Tuleb loota, et ilma on," ütles Lill. "Meeskond on meil hea. Kõige olulisem on, et merel kõik toimiks, sest oleme siin ju purjetajate jaoks. Tegelikult ju soovime, et kaldal ka hästi läheks!"