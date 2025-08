Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

Levadia tagas koha Konverentsiliiga kolmandas ringis, kui kahe mängu kokkuvõttes lülitati tulemusega 3:2 konkurentsist Gruusia meister Tbilisi Iberia. Eelmisel teisipäeval võõrsil suures kuumuses peetud kohtumist nimetas Levadia kapten Rasmus Peetson oma karjääri üheks karmimaks. kuid neljapäevaks on mehed taastunud.

"Mäng ise oli raske, jah, kliima mängis oma rolli ja lisaaeg ka, siis tuli rohkem pingutada. Aga arvan, et meil on kahe mängu vahel jäänud piisavalt pikk aeg taastumiseks. Eelmine mäng ei tohiks enam jalgades olla," sõnas Levadia väravavaht Karl Andre Vallner.

Tänavuse suve senised euromängud on andnud valitsevale Eesti meistrile omajagu enesekindlust.

"Ma arvan, et need neli mängu siiamaani näidanud, et meil ei ole võimatu mängida mitte ühegi meeskonna vastu, kes võib-olla eeldatavalt peaksid meist tugevamad olema. Lisaks, nagu eriti selgelt Iberia mängust näha oli, et mida minut edasi, mida rohkem vaja vahetusi teha, meie pink on väga sügav ja tugev," arutles Vallner. "Meil on igale positsioonile panna samaväärne mängija asemele, see on meie trumbiks sellistes mängudes."

Viimasesse eelringi pääsemiseks tuleb Levadial jagu saada Differdange'i meeskonnast, kes tulnud kahel viimasel aastal Luksemburgi meistriks.

"Tegemist on väga kogenud meeskonnaga ja äärmiselt kompromissitute võitlejatega. Midagi kerget kindlasti kummalegi meeskonnale ei tule," arvas Vallner. "Differdange'i võib-olla tugevus tulebki siis enim välja nende kodumängudes, kus nad vist ei ole aasta aega ühtegi mängu kaotanud. Seal nad oskavad väga hästi oma mängustiili ja kogemust ära kasutada. Tuleb raske mäng."

Avavile kõlab neljapäeval Luksemburgis kell 21.00, korduskohtumine peetakse järgmisel neljapäeval A. Le Coq Arenal.