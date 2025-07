Peetson Levadia edasipääsust: võit tuli tahtejõuga

Levadia rassis teisipäeval Thbilisis 33-kraadises kuumuses ning tagas edasipääsu alles lisaajal, kui 109. minutil lõi otsustava värava vahetusmees Robert Kirss.

"See võit tuli meile tahtejõuga. Oli väga selgelt näha, et tahtsime vastastest rohkem, olime valmis rohkem pingutama," ütles Levadia kapten Rasmus Peetson ERR-ile. "Vastane alustas meist kõvasti paremini. Eks nad tundsid end kuumuses paremini ja meie olime üpris hädas. Pärast seda, kui nad avavärava kätte said, nad langesid kaitses alla. See andis meile hingetõmbepausi ja seejärel hakkasime rohkem mängu sisse tulema."

"Meil oli füüsiliselt väga raske," jätkas Peetson. "Kui nad värava ära lõid ja vajusid kaitsesse, siis oli selline tunne, et kui nad tulevad uuesti meid kägistama, siis oleks meil väga keeruliseks läinud, aga ju nad panid nii palju energiat esimese värava alla, et pärast seda vajusid ära. Meil on õnneks pikk pink ja vahetusmehed tõid kvaliteeti juurde."

Levadia kapteni jaoks oli tegemist ühe karjääri karmima mänguga. "Ma ei mäleta, et oleks varem kuumuse mõttes nii karmides tingimustes mänginud. Arvestades minu praegust mänguvormi ja kõike muud, siis see oli füüsiliselt minu jaoks kõige raskem mäng, mida olen mänginud. Vahetuse hetkeks (Peetson vahetati välja 71. minutil - ERR) olin täiesti küpse. Need vennad, kes jaksasid 120 minutit mängida, nemad olid minu silmis väga kõvad tegijad. Kohati oli hapnikumaski vaja."

Mis aitab Levadial tihedal ajal meelekindlust säilitada? "Praegu on meil meeskonnas selline dünaamika, kus meil on mõned vanemad ja kogenumad mängijad, kes suudavad seda õiget tasakaalu leida. Ja väga palju noort verd, nad kõik on näljased edu järele. Nad tunnetavad, et meil on võimalus sel aastal Euroopas midagi korda saata ja kõik sihime ühe eesmärgi nimel."

Levadia läheb kolmandas eelringis vastamisi Luksemburi meistri Differdange'iga, kes sai mõlemas kohtumises Walesi klubist The New Saints jagu tulemusega 1:0. Selle paari võitja tagab koha põhiturniirile.

"Hetkel tuleb meil keskenduda Kuressaare mängule, mis meid sel reedel ees ootab. Üldiselt peame suutma mängu alguses paremini alustada. Mõlemas mängus Iberia vastu alustasime üpriski kehvasti. Me ei saanud kohe enda mängu käima. Me peame suutma enda mängu kohe algusest peale suruda."

Levadia ja Differdange'i vaheline avamäng toimub järgmisel nädalal Luksemburgis ja korduskohtumine nädal aega hiljem Tallinnas.