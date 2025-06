Arsenal toob Raya ja Heina kõrvale kogenud hispaanlase

Inglismaa meedia teatel on Londoni Arsenal lähedal hispaanlasest väravavahi Kepa Arrizabalaga palkamisele.

2018. aasta suvel 80 miljoni euro suuruse tehinguga jalgpalliajaloo kõige kallimaks väravavahiks saanud Arrizabalaga kuulub Arsenali linnarivaali Chelsea hingekirja. Lõppenud hooajal mängis ta laenulepingu alusel Bournemouth'is.

The Athleticu sõnul on 30-aastase hispaanlase lepingus viie miljoni naelsterlingi suurune väljaostu klausel ja Arsenal kavatseb klauslit rakendada. Väidetavalt oli klubi esimeseks valikuks Espanyoli puurivaht Joan Garcia, kuid praeguseks seostatakse teda üleminekuga Barcelonasse.

Arrizabalagast saab eeldatavasti Arsenalis esiväravavahi David Raya järel varuväravavaht. Sel hooajal varuväravavahi rolli täitnud brasiillane Neto naaseb laenulepingu lõppemise järel Bournemouth'i.

Eesti koondise esikinda Karl Jakob Heina laenuleping Valladolidi Realiga on nüüdseks lõppenud. Nädala alguses ütles Hein ERR-ile, et alustab juulikuus hooaja ettevalmistust Arsenali ridades, kuid laiem tulevik on lahtine.

"Pärast koondisemänge on mul väike puhkepaus ja siis juuli alguses hakkab kõik uuesti pihta. Vaatame, mis saab. Hetkeseisuga lähen Arsenali tagasi ja alustan hooajaeelset ettevalmistust nendega," rääkis Hein.

Arsenalil on hetkeseisuga tulemas kolm hooajaeelset kohtumist. 23. juulil mängitakse Singapuris AC Milaniga ja neli päeva hiljem Newcastle Unitediga. 31. juulil minnakse Hongkongis vastamisi igipõlise rivaali Tottenham Hotspuriga.