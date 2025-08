Kooli ja Vitality erakordne seeria katkes Kölnis

Vitality läbis eelringi veatult, kui ei loovutanud kolme vastasseisu jooksul vastastele ühtegi kaarti ja tagas seeläbi otsepääsme nelja parema sekka. Laupäeval mindi 20 000 pealtvaatajat mahutavas Lanxess Arenal poolfinaalis vastamisi Kooli kunagise koduklubi MOUZ-iga.

Kuigi MOUZ oli seitse eelmist omavahelist matši kaotanud, siis suudeti nüüd Vitalityst lõpuks jagu saada, kui ungarlase Adam "torzsi" Torzsase ja israeliidi Dorian "xertioN" Bermani vägitegude toel teeniti kindel 2:0 (13:9, 13:8) võit.

Kool oli Vitality mängijatest ainus, kes lõpetas kohtumise positiivse reitinguga (1.12). Meeskonna staarmängija, prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut oli oma tavapärasest tasemest kaugel, lõpetades kahvatu 0.63 reitinguga.

It's been a minute… failed today as a team, there were some tough moments and we didn't step up. This one hurts, but we will bounce back no doubt.



Ggwp MOUZ, good luck in the final!