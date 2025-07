Männilaan: uskusime viimase minutini

Avamängus ühe väravaga kaotanud Kalju läks A. Le Coq Arenal ligi 3000 pealtvaataja ees toimunud korduskohtumist esimese poolaja lõpus juhtima ning lõi 50. minutil veel ühe värava.

Sellega oldi kahe mängu koondtulemusega edasipääsus kinni, kuid kohtumise 90. minutil suutis Iirimaa klubi viigistada ja lisaajal lõi St Patrick's kiirelt värava ära. Kalju andis vihmasel rahvusstaadionil kõik, aga väravalisa ei sündinud ja Eesti klubi langes Konverentsiliigas konkurentsist.

"Kui täiesti aus olen, siis arvan, et neil oli lihtsalt rohkem õnne," ütles Kalju teise värava autor Mattias Männilaan ERR-ile. "See viimane värav lihtsalt kukkus perfektselt sinna tahaposti. Meie mängisime tegelikult väga hästi, võrreldes esimese mänguga me tegime täiesti teise näoga mängu. Lihtsalt kukkus nii hästi neil see viimane sisse, ma ei tahaks öelda, et nad olid meist täna üle pea."

"Uku Kõrre tegi väga ilusa kõne enne mängu, et peame uskuma viimase minutini - vahet pole, kas see on 90, 120 või penaltid. Me uskusime täie südamega ja seda me ka tegime," lisas ta.

Männilaan liitus Kaljuga alles juunikuu lõpus, aga see ei tähendanud, et tema võidutahe kuidagi väiksem oleks olnud. "Arvestades, et järgmine mäng oleks tulnud kas [Besiktase või Donestki Šahtariga], need oleks mõlemad olnud suured mängud ja me oleks olnud elevil," ütles ta.

23-aastane ründaja ütles, et Kaljus on sisseelamisega kõik kenasti läinud. "Õnneks on tiimis üsna palju vanu tuttavaid, kellega koondises või üldse koos mänginud oleme. Sulandumine oli tänu sellele lihtne," ütles Männilaan. "Taktikaliselt oli ka, treener Nikita Andrejev ütles mulle kohe, et ma sobin suurepäraselt tiimi taktiktasse ja ma üritan tema sõnu tõeks teha."