Gibraltari meister Männilaan liitus Nõmme Kaljuga

Männilaan on FC Flora kasvandik, kes hooaja 2019/20 veetis laenul Saksamaa klubi Kieli Holsteini U-19 meeskonnas. Üheksal korral Eesti U-21 koondist esindanud Männilaan lõi Gibraltari kõrgliigas lõppenud hooajal Lincoln Red Impsi eest kümne mänguga kolm väravat ning aitas meeskonna meistritiitlini.

"Mattias on jõuline, sihikindel ja liikuv ründaja, kes sobitub suurepäraselt Kalju mängujoonisesse," kommenteeris klubi kodulehele peatreener Nikita Andrejev. "Ta oskab hästi töötada kaitseliinide vahel, kasutab oma keha nutikalt ning suudab lüüa väravaid. Ta on kindlasti arenguvõimeline ning näeme temas suurt potentsiaali."

"Mul on suur rõõm liituda Kaljuga. See on minu jaoks uus ja ambitsioonikas samm. Ootan väga võimalust mängida eurosarjas ning pakkuda Hiiu publikule Kalju värvides ägedaid emotsioone," sõnas mängija ise. "Konverentsiliiga mängud FK Partizani vastu on huvitav väljakutse – aga selliste mängude nimel me jalgpalli mängimegi. Olen valmis ja annan endast meeskonna jaoks kõik!"

Männilaan võib oma esimesed mängud Kalju särgis teha pärast üleminekuakna avanemist 6. juulil FC Flora vastu ning seejärel UEFA Konverentsiliiga eelringis, kus Nõmme vastaseks on Albaania tippklubi FK Partizani.