Eesti kriketikoondis alustab kodust Balti karikaturniiri

Turniirist võtab osa neli koondist: Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Eesti Kriketi Liidu juhatuse liige Mart Tammoja ootab pingelist võistlust ja usub, Eesti koondis suudab koduväljakul näidata kõrgetasemelist mängu.

"Me ei ole Lätile ja Leedule siiani küll kordagi kaotanud, aga alahinnata ei tohi kedagi, sest iga aastaga on tase muutunud ühtlasemaks ja mängud viimaste hetkedeni põnevamaks," kommenteeris Tammoja ja lisas, et võrdsed vastased mõjuvad ka Eesti koondisele motiveerivalt.

Neljandana Balti kriketi karikal osalevat Soome koondist peab Tammoja selgelt kõige tugevamaks vastaseks. Ta usub, et seetõttu tuleb turniir iseäranis pingeline.

"Soome koondises teeb kaasa mitmeid tugevaid mängijaid, kes on oma kriketioskuseid lihvinud ja korraliku mängukogemuse saanud Ühendkuningriigis ehk maailma tipptasemel kriketiriigis," kirjeldas Tammoja.

Laupäeval, 26. juulil kell 11 alustavad mängudedega Eesti - Leedu ja Soome - Läti, kell 15.30 aga Eesti - Soome ja Läti - Leedu ning pühapäeval, 27. juulil kell 11.00 Eesti - Läti ja Soome - Leedu.

Eestis on tosin kriketiklubi ja enam kui 300 harrastajat. Eesti koondis on tõusnud viimase poolteise aastaga maailma edetabelis 95. kohalt 61. positsioonile.