Tautvydas Sabonis sai Londoni klubi peatreeneriks

2019. aastal oma mängijakarjääri lõpetanud Sabonis, kes on NBA-s mängivast Domantasest neli aastat vanem, asus kohe ametisse Kaunase Žalgirise noortetreenerina. Ühtlasi kaasati ta Euroliiga klubi treeneritepingile ning nüüd saab 33-aastane leedulane võimaluse ise meeskonda juhendada.

"London Lions on klubi, mis pakub mulle palju elevust. Mul on heameel, et saan oma esimese väljakutse peatreenerina just selle tiimiga," sõnas Sabonis. "Olin [klubi juhatusega] kohtudes nende visioonist vaimustuses ning näen, et sel tiimil on suur ambitsioon mitte ainult end üles ehitada, vaid minna kaugemale kui ükski teine Briti klubi."

Klubi tõi leedulase puhul välja tema oskusi noormängijate arendamisel ning taktikalisi teadmisi. "Tautvydas on väga põnev inimene, kes võiks meie projekti järgmisele tasemele viia. Ta on juba Euroopas esile kerkinud ja nüüd on tal ühe ambitsioonika projekti võtmed. Usume, et ta loob Londonis midagi tõeliselt erilist," ütles tiimijuht Martynas Purlys.

Lions on kuulutanud välja suuri muudatusi ning loodab lähiaastail ehitada uue koduareeni, lisaks on Londoni klubi avalikustanud uue brändingu ja mängusärgid. Lions on talendikas meeskond ning kuulutas hiljuti välja, et on sõlminud uue lepingu mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Aaryn Raiga.

Meeskond naaseb tuleval hooajal Euroopa klubisarja EuroCup ja mängib koduses kõrgliigas, kus mullu esmakordselt meistriks tuldi. Inglismaa korvpallis toimus eelmise aasta suvel ühtlasi suur muudatus, kui senine kõrgliiga British Basketball League kokku varises. Selle asemel kerkis kõrgliigaks Super League Basketball.