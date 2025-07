Lätt: loodan, et saan end enne MM-i välja lülitada

Kahekordse maailmameistri Kristin Lätti jaoks lõppes Tallinna Lauluväljakul peetud turniir vastakate emotsioonidega. Viimasel päeval suures eduseisus olles jäi Lätt napilt teiseks.

"Üldjoontes tunnen, et ma olen hästi kurnatud, et ma ei ole väga maganud see nädal ja ma olen selles mõttes uhke, et ma selle nädala vastu pidasin," lausus ta ERR-ile. "Ma loodan, et ma nüüd natukene saan enne seda MM-i välja lülitada ennast, pea puhtaks saada. Siis, ma arvan, on kergem rajal olla."

Lätt võistles kogu turniiri varbaluumurruga, kuid valu ei seganud mängimist. "Eile [laupäeva] õhtul oli jälle lilla ja väga paistes, nii et ma täna hommikul ei suutnud teda teipida," sõnas ta. "Lihtsalt nii valus oli. Aga mis seal ikka, ma ei tunne, et see mind otseselt nii tugevalt tagasi hoiaks."

Suurturniiri võitu seekord ei tulnud, kuid selle eest võitis ta kodupubliku südame. "Tegelikult on elu ilus, kõik on hästi, ma olen elus, ilusad inimesed on ümberringi," rõõmustas ta. "Kahjuks oli see päev nagu ta oli, ma ei saa ka enam tagasi minna ja seda muuta. Siit saab ainult kõrgemale tõusta, mis on ju positiivne."

Kettagolfi MM toimub Soomes 30. juulist 3. augustini.