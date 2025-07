Hispaania meedia: Raieste asendab Murciast lahkunud lätlast

Onda Regionali raadiojaam ja korvpalliportaal Piratas Del Basket väidavad, et Raieste sõlmib Murciaga kahe aasta pikkuse lepingu.

Onda Regional lisas, et Raiestes nähakse asendajat lätlasele Rodions Kurucsile, kes siirdus Baskoniasse ning klubisiseselt loodetakse, et eestlane suudab nn väiksemas klubis oma potentsiaali realiseerida. Piratas Del Basket tõi välja, et Raieste annab Sito Alonso juhendatavale meeskonnale juurde energiat, füüsilisust ja mitmekülgsust.

Raieste liitus eelmise koduklubi Baskoniaga juba 2016. aastal. Lõppenud hooajal mängis ta Hispaania kõrgliigas 23 ja Euroliigas 14 kohtumises.

Murcia sai sel hooajal Hispaania kõrgliiga põhiturniiril üheksanda koha ehk jäi esimesena play-off'ist välja. Tuleval hooajal osaletakse ka Meistrite liigas, mida alustatakse sarnaselt Eesti meistrile BC Kalev/Cramole eelturniirist. Esimeses ringis minnakse vastamisi Poola klubi Lublini Startiga.