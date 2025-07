Prantsusmaal peeti kinni Vene korvpallur

"Saatkond tegeleb olukorraga, mis on seotud Venemaa kodaniku Daniil Kasatkini kinnipidamisega Prantsusmaal. See ei ole esimene kord, kui seisame silmitsi viivitustega Vene kodanikele konsulaarabi andmisel," seisis saatkonna avalduses.

Kasatkini advokaadi Frederic Belot' sõnul kahtlustab USA sportlast kuulumises häkkerite võrgustikku, mis on kasutanud pahatahtlikku tarkvara Ameerika ettevõtete ja föderaalasutuste vastu.

"Hr. Kasatkin on ränga vea ohver," ütles Belot ning lisas, et korvpallur on süütu, sest tal puuduvad IT-alased oskused. "Ta ostis kasutatud arvuti, mille kontot ta ei muutnud. Sellesse kontosse oli ilmselgelt keegi sisse häkkinud ning seda kasutati küberkuritegude toimepanemiseks ilma tema teadmata."

26-aastane Kasatkin peeti Pariisis kinni 21. juunil. Möödunud hooajal kuulus ta VTB ühisliigas mängiva Moskva MBA hingekirja.

