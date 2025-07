Judolootused Mäsak ja Aktas näitasid kodusel MK-etapil kõrget taset

17-aastane Marek-Adrian Mäsak saavutas meeste raskekaalus esikoha. Finaalis alistas ta yuko't väärt heitega endast 15 aastat vanema poolaka Patryk Bronieci.

Sama vana Emma-Melis Aktas pidi naiste raskekaalu finaalis tunnistama uusmerelanna Sydnee Andrewsi paremust ning teenis hõbeda. Aktas on vaatamata sellele oma hooajaga väga rahul.

"Ma arvan nüüd tuleb selline raskem periood, sest võistlusi ei ole, tulevad intensiivsemad trennid ja ma arvan, et kui ma vastupidavust ja jõudu juurde saan, siis ma saan ka juunioride tiitlivõistlustel väga hästi maadeldud," ütles Aktas.

Juuni keskel maailmameistrivõistlustel viienda koha teeninud Aktas läks sealses pronksimatšis vastamisi Pariisi olümpiapronksi ning valitseva Euroopa meistri prantslanna Romane Dickoga. Medali võitmiseks jäi Aktasel puudu jõust ning võimsusest, vastane oli taktikaliselt targem ja kogenum.

"Eks viies koht ikka natuke kripeldab, et muidugi sa tahad pronksmedali ära võita, aga mis teha. Ma õppisin sealt võistluselt väga palju ja ma siis natuke tõestasin, et ma suudan ka maailma tippudega konkureerida."

Eesti esijudoka Klen Kristofer Kaljulaid ei saanud seljavigastuse tõttu kodusel MK-etapil osaleda. Kahe nädala pärast lubas eestlane tagasi võistlemas olla.

"Ma olen väga teadlik, et ma ei tohiks ennast üle koormata, sest ma mäletan veel eelmisest aastast tsüklist neid viimaseid 24 kuud, et need punktid kokku saada. Lihtsalt metsik energiapotentsiaal, mis sul peab olema, nii et ma üritan olla võimalikult teadlik, et kõige tähtsamad võistlused on alles ees," märkis Kaljulaid.

MM-il viienda koha teeninud Kaljulaid valmistub aasta lõpus toimuvateks etappideks. Hooajaga on eestlane rahul, kuid vigastust silmas pidades peab teadlikult tegutsema.

"Kui vaadata lihtsalt aastate lõikes, kuidas mu maadlus on arenenud, siis on väga positiivne, mitte lihtsalt maadlus. Ma arvan maadlusest on veel olulisem vaimne pool, kuidas ma suudan rasketes olukordades jääda rahulikuks, kui ma vanasti maadlesin, ma kutsuks seda pööraselt, siis tänaseks ma olen märkimisväärselt rahulikum."